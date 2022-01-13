洛龙区建成智慧工地36个 快来看看长啥样【视频】

“这是PM2.5监测数据显示屏，如果污染指数超过限值，喷淋系统就会自动开启，进行降尘作业。”23日上午，在位于洛阳市洛龙区的河科大一附院新区医院二期工程肿瘤医院项目现场，项目经理韩晓冬向记者介绍了智慧工地建设的有关情况。

“这是PM2.5监测数据显示屏，如果污染指数超过限值，喷淋系统就会自动开启，进行降尘作业。”23日上午，在位于洛阳市洛龙区的河科大一附院新区医院二期工程肿瘤医院项目现场，项目经理韩晓冬向记者介绍了智慧工地建设的有关情况。

韩晓冬所说的智能设备，是该项目在建设过程中，为了降低扬尘污染而配备的智能监测降尘喷淋系统。记者在现场看到，PM2.5监测数据显示屏下面，安装着一个电器箱，里面除了电器开关外，还有一个数据接收装置。如果PM2.5监测数据超标，数据通过这个装置进行传输，最终实现喷淋系统的自动开启。

“有了这个智能设备，既能达到控尘目的，又能实现节约用水。”韩晓冬说。建筑工地，不可能没有渣土车。按照我市扬尘污染防治有关要求，渣土车进出工地必须清洗车身。

记者在该项目的出口处看到，有一个车辆通行自动升降杆，大门的内侧还设有一个监控设施。“这个监控的作用，是保证车辆的冲洗达到一定时间。”韩晓冬介绍，如果出场渣土车的冲洗时间达不到3分钟以上，自动升降杆就不会抬起，车辆无法通过，“目的就是要保证渣土车冲洗彻底干净，不带泥上路。”

无论是智能监测降尘喷淋系统，还是智能车辆冲洗监控系统，都是我市智慧工地建设的相关内容。在我市，智慧工地建设已经成为项目建设的重要内容，在污染防治、安全生产等方面起到了关键性作用。