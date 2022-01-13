刚刚，洛阳市气象台发布冰雹橙色预警信号

洛阳市气象台7月25日21时10分发布冰雹橙色预警信号：预计6小时内洛阳市涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区可能出现冰雹天气，请加强防范。

洛阳市气象台7月25日21时10分发布冰雹橙色预警信号：预计6小时内洛阳市涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区可能出现冰雹天气，请加强防范。

防御指南：

1.政府及相关部门应按照职责做好防冰雹应急工作。

2.人员避免外出，户外行人立即到安全的地方暂避。

3.驱赶家禽、牲畜进入有顶棚的场所，妥善保护易受冰雹袭击的汽车等室外物品或者设备。

4.注意防御冰雹天气伴随的雷电、雷暴大风灾害。