刚刚，洛阳市气象台发布冰雹橙色预警信号

洛阳市气象台7月25日21时10分发布冰雹橙色预警信号：预计6小时内洛阳市涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区可能出现冰雹天气，请加强防范。
洛阳市气象台7月25日21时10分发布冰雹橙色预警信号：预计6小时内洛阳市涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区可能出现冰雹天气，请加强防范。
洛阳市气象台7月25日21时10分发布冰雹橙色预警信号：预计6小时内洛阳市涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区可能出现冰雹天气，请加强防范。
防御指南：
1.政府及相关部门应按照职责做好防冰雹应急工作。
2.人员避免外出，户外行人立即到安全的地方暂避。
3.驱赶家禽、牲畜进入有顶棚的场所，妥善保护易受冰雹袭击的汽车等室外物品或者设备。
4.注意防御冰雹天气伴随的雷电、雷暴大风灾害。
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