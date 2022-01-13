洛阳警方深化法治警务建设 让执法服务更优更实

前不久，宜阳县发生一起醉驾案件，从查获犯罪嫌疑人到移送起诉，再到一审判决，仅用15个小时。

前不久，宜阳县发生一起醉驾案件，从查获犯罪嫌疑人到移送起诉，再到一审判决，仅用15个小时。

案件办理提速，得益于宜阳警方主动对接检法司及检验鉴定等单位部门，在全省率先建设完成具备政法机关一体化办案职能的执法办案管理中心。

市公安局有关负责人介绍，宜阳县政法机关均在该机构派驻有工作人员，实现了政法机关一体化执法办案、刑事案件繁简分流和速裁案件高效快速判决。这也是我市警方近年深化法治警务建设、严格规范公正文明执法的一个缩影。

“我们持续推动执法办案管理中心建设提档升级，高标准建设市公安局执法办案管理中心，全面加强各县公安局执法办案管理中心完善提升，努力实现‘一站式办案、合成化作战、智能化管理、全程化监督’。”市公安局有关负责人介绍，得益于此，我市醉驾案件办理速度不断刷新全省刑事案件办理最快纪录，从现场查获犯罪嫌疑人到法院作出有罪判决最快仅用11个小时。

我市警方还不断完善执法制度，创新执法机制，实现执法办案全流程、全周期有规可依、有章可循，持续加强执法源头管理和流程管理，将公安执法工作全部纳入程序化、规范化、法治化轨道。

制度机制的实行离不开有效的监督。该负责人说，我市警方构建了系统完备的执法监督制约管理体系，建立了市、县、所队三级执法监督体系，组建382人的专兼职法制员队伍，按照全流程、闭环式管理总体思路，实现对执法质量全方位监督管控。

在全面强化内部执法监督的同时，市公安局民意感知中心还结合各单位执法服务和民意工单办理情况，每月公布一期民意感知“红黑榜”，晒执法服务质效，以“榜”立规、以“榜”定责、以“榜”促改，进一步提升全市公安机关执法服务规范化水平，督促全警落实“办结事了”工作机制，确保群众反映事项真办结、真满意，真正解决人民群众所急所需所盼。

今年2月底，洛宁县居民胡某在河底派出所办理其女儿胡某某户口时，发现信息显示异常，遂投诉至市公安局民意感知中心。该派出所因履职不力上了市公安局公布的第一期民意感知“黑榜”。

随后，市公安局立即联合对该问题进行了核查，发现该派出所存在违规办理户籍业务问题。洛宁县公安局依照相关规定，对相关责任人进行了处理。市公安局针对暴露出的问题，要求治安和出入境管理支队、各城市区分局和各县公安局加强监督检查，严格落实户籍民警主体责任，规范档案管理，严格落实责任追究制度，加大违规违纪查处力度，坚决处理违规违纪人员。

该负责人介绍，“红榜”突出正向引导，表扬及时回应群众、整改迅速有力、群众满意的事项和单位，“黑榜”强化反向约束，曝光问题突出、整改不力、群众不满意的事项和单位，真正起到真查真改、让执法服务更优更实的作用。

另外，我市警方今年还狠抓现场执法执勤和窗口服务文明规范用语推广应用，在全国首创法言法语宣誓领学制度，并快速实现高位推动、末端发力、终端见效。6月，市公安机关法言法语使用率动态达到100%，法言法语已经成为执法“标配”，“规范执法、优化服务”逐步成为洛阳公安的共识和执法习惯。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 席林燕南）