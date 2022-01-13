嵩县伊水畔 伊尹出生地

重修伊尹祠记碑位于嵩县纸房镇龙头村伊尹祠，为明宣德二年(公元1427年)八月所立，碑残高106厘米、宽64厘米。

开栏语

古都洛阳，文化厚重。明清时期，洛阳长期作为中国古代政治、经济和文化中心的优势地位虽已丧失，但其厚重的文化仍给后人留下丰富的文物遗存，如数量众多、内容丰富的碑志，便是河洛文化的重要内容。看碑志、读碑志不仅能欣赏中国书法艺术，还能通过碑志记录的资料，了解许多历史故事，甚至能纠正一些历史谬误。由洛阳市文物勘探中心、洛阳师范学院编辑的“洛阳明清碑志”丛书，收录了洛阳现存的明清时期碑志。今起，本网推出《洛阳明清碑志故事》栏目，选取有代表性的碑志，进行解读。敬请关注。

重修伊尹祠记碑(局部)

重修伊尹祠记碑位于嵩县纸房镇龙头村伊尹祠，为明宣德二年(公元1427年)八月所立，碑残高106厘米、宽64厘米。

据《嵩县志》记载，伊尹祠，又称“元圣祠”，今存正殿五间，左为“一德堂”，三间，右为“三聘台”，三间，前为“道义门”。

据传，嵩县伊尹祠始建于商代，之后许多朝代均有重修。重修伊尹祠记碑碑文显示，该碑“系空桑涧伊尹庙中古碑，今庙废”。由此可知，伊尹祠还称“伊尹庙”，重修于明宣德二年，由嵩县知县吴祥、百户马能等人重修。

嵩县纸房镇龙头村伊尹祠，相传是伊尹出生之地。2008年6月，嵩县伊尹祠被公布为河南省文物保护单位。

重修伊尹祠记碑碑阴《奉题伊尹祠诗》记载：“圣母怀(缺字)匪几色，一霄忽梦令逃厄。侵晨亟往东方行，十里回(缺字)洋溢。俄然身化为空桑，枝叶交加盈涧侧……”

这首诗讲述了伊尹出生的故事。传说，伊尹的母亲是居于伊水之畔采桑养蚕的奴隶。他母亲怀孕后的一天晚上，梦到神仙告诉她，“臼出水而东走，毋顾”(臼出水时，向东走，不要回头看)。第二天，她果然发现石臼内水如泉涌，就赶紧通知邻居们向东逃命，她忍不住回头看，村子已成为一片汪洋。因为她违背了神仙的告诫，所以化为一棵中空的桑树。后来，有莘国的一名采桑女发现空桑中有一婴儿，便带回献给有莘王，并将他寄养在庖人之家，这名婴儿就是伊尹。因母亲居住在伊水之畔，他便以伊为姓。

后来，伊尹成为商代的开国元老，得到商汤的重用，担任宰相。他受商汤重托，深感任重道远，积极整顿吏治，洞察民心国情，推动商朝经济繁荣、政治清明。但商朝连失三王，政治出现危机，伊尹把振兴商朝的希望寄托在太甲身上。

太甲继位后，伊尹一连写了三篇文章，教导他做个好君主。其中一篇讲的是商汤时候的法律制度，内容是教导太甲遵照祖先的法制，不能肆意妄为。

前两年，太甲与伊尹合作默契，各项政务开展得有条不紊。到了第三年，太甲就忘乎所以，不听伊尹规劝，并破坏祖制，以暴虐的手段对待百姓，人们怨声载道。

伊尹先是劝谏太甲检点自己的行为，但太甲不听劝告，伊尹以国家利益为重把太甲放逐到商汤墓所在的桐宫。在太甲被放逐期间，伊尹暂时管理国家大事。

太甲通过反思，意识到自己的过错，开始勤于政务，帮助孤老。伊尹见太甲悔过自新，便率文武大臣将太甲迎回商都。

伊尹不仅治国有方，还跟随养父学习烹饪，成为精通烹饪的大师，被誉为“烹调之圣”“中华厨祖”，并由烹饪而通治国之道。《史记·殷本纪》有伊尹“以滋味说汤，致于王道”的记载。伊尹创立的“五味调和说”与“火候论”，至今仍是中国烹饪的不变之规。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图）