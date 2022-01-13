遇洪水围困，该如何求救

一旦被洪水围困，我们该如何脱困和求救？

一旦被洪水围困，我们该如何脱困和求救？

有条件者可修筑或加高围堤。无条件者可选择登高避难，如选择基础坚固的屋顶、在大树上筑棚、搭建临时避难台等；将衣被等御寒物放至高处保存；将木盆、木块等漂浮材料加工成救生设备以备急需；准备好医药、取火等物品；保存好各种尚能使用的通信设施设备。

如果我们身处山丘，无论是孤身一人还是聚集人群，突遭洪水围困于基础较牢固的高岗台地或砖混结构的住宅楼时，可有序固守等待救援，或等待山洪消退。

如果我们在低洼处的岸边、干坎或房屋里遭遇洪水围困，应第一时间向高处转移。有通信条件的，可利用通信工具向当地政府和防汛部门报告洪水态势和受困情况，寻求救援；无通信条件的，可制造烟火，或来回挥动颜色鲜艳的衣物，或集体同声呼救，不断向外界发出紧急求助信号。同时，要寻找体积较大的漂浮物等，主动采取自救措施。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理）