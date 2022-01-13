茶汤巷的老板们踢馆斗茶来了（趣说《梦华录》）

天热，喝杯茶解解渴。如今，市面上可选择的饮料多，买一杯就能喝，泡茶费工夫，并非很多人的首选，不过，在北宋，喝茶可就讲究了。

鎏金茶碾子（摄于洛阳唐艺金银器博物馆）

天热，喝杯茶解解渴。如今，市面上可选择的饮料多，买一杯就能喝，泡茶费工夫，并非很多人的首选，不过，在北宋，喝茶可就讲究了。

在热播古装剧《梦华录》里，北宋京城的半遮面茶坊生意红火，茶汤巷的老板们眼红嫉妒，上门踢馆斗茶，双方各展手段，茶艺之高令人叹为观止。

绝活亮出来 赢了

北宋东京汴梁(今开封)、西京洛阳位于河洛腹地，交通便利，商业繁荣，城中茶坊荟萃南北风味，每个人都能找到适口的那杯茶。

《梦华录》中半遮面茶坊的老板赵盼儿来自钱塘，头脑灵活，花样迭出，生意做得风生水起。茶汤巷的老板们羡慕嫉妒恨，抱团想把赵盼儿排挤出京城。赵盼儿自然不甘屈服，于是双方斗茶比输赢。这段剧情详细展示了宋朝的茶文化，颇有看头。

中国是茶的故乡，也是茶文化的发源地。喝茶提神醒脑，好处多多，茶的发现和利用在中国已有四五千年历史，且长盛不衰，传遍五湖四海。

历朝历代的饮茶方式各有特色，唐代煎茶，宋代点茶，明、清泡茶，不同的饮茶方式对应不同的茶具。

茶汤巷的胡掌柜代表京城的老茶坊出战，准备的茶叶、茶具无不是最好的：茶饼是贵如金的明前茶“北苑先春”，皇宫里喝的贡茶也不过如此；茶水用的是天台山的禅泉——“茶圣”陆羽在《茶经》里说过，山泉水乃上佳的茶水；碾茶用的是金碾子。

半遮面茶坊从明面上看似乎稍逊一筹：茶饼是钱塘的雨前径山茶，茶水用的是寻常雨水，碾茶用的是朴实无华的石碾子。

唐宋时期，即便洛阳这样的大城市也没有现成的碎茶叶，市面上所售的多是茶饼(饼茶)。想喝茶，得先把茶饼焙干、捣成块儿，再放入茶碾子碾成末。

茶碾子与中药铺里的药碾子器型相似，专用于碾碎茶叶。胡掌柜所用的金碾子，据说是“茶仙”卢仝传下来的，无杂色杂味，碾茶细腻清香。

插句题外话，卢仝是唐代人，生于济源，后迁居洛阳，跟咱算半个老乡。

看客们都替赵盼儿捏一把汗：茶具一般，茶水一般，这怎么斗得过茶汤巷的胡掌柜呢？结果出人意料，赵盼儿居然赢了这场斗茶大赛。

茶中绘丹青 绝了

中国茶道博大精深，融合了儒、释、道的思想精髓。饮茶饮的不只是茶，还有修养、认知、境界。

宋代是中国茶文化的鼎盛时期，上至王公大臣，下至黎民百姓，无不好饮茶。北宋京城流行的点茶法乃当时的饮茶风尚。

所谓点茶，是将碾碎的茶叶末放在茶碗中，点入沸水，用茶筅(音同显)快速击拂搅匀，搅出浮沫。

《梦华录》里的赵盼儿小时候在乐坊学过艺，跳着舞烧水点茶，仙气飘飘，击拂茶汤犹如拂弦弹琴，令人赞叹。更令人惊艳的是，她还会茶百戏。

“百戏”是古人对乐舞杂技的统称。茶百戏始于唐代，又名分茶、水丹青，是以研膏茶为原料，用茶匙在茶汤中注水，令茶汤幻变出花鸟鱼虫等各种图案，犹如在茶上作画。唐代洛阳诗人刘禹锡有诗云：“骤雨松声入鼎来，白云满碗花徘徊。”描述的就是茶百戏。

赵盼儿玩茶百戏像耍杂技，能叫茶碗中开出花儿来，比现代的咖啡拉花还厉害。

胡掌柜不服气，嘲讽赵盼儿点茶是“青楼的做派”。在旁观战的杜夫子仗义执言：英雄不论出身。斗茶本就是各展手段，半遮面没说茶汤巷用金碾子市侩恶俗，胡掌柜反而口出恶言，这可就落了下乘啦！

东京城的老茶客也认同杜夫子的看法。他们认为，胡掌柜的“北苑先春”茶汤香醇，一派王者气度，固然不错，然而半遮面的径山茶入口无涩、清香悠远，好像闲赏秋菊，令人如身处幻境，飘然物外，更胜一筹。

于是，半遮面茶坊胜出，胡掌柜不服都不行。

网上有一条神评论：“差生文具多。”话糙理不糙。人有境界，茶亦有境界，最好的茶叶配最好的水未必能点出最好的茶。

像赵盼儿这样，不卑不亢，不争不抢，淡定处世，专注做事，寻常茶水也能点出上等的滋味。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图）