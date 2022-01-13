洛阳新增两家国家级众创空间

近日，科技部发布了《科技部关于公布2021年度国家备案众创空间的通知》，河南科技大学鼎创众创空间、洛阳维度能源产业园众创空间两家众创空间跻身国家级众创空间。至此，洛阳市国家级众创空间已达9家，位居全省前列。

近日，科技部发布了《科技部关于公布2021年度国家备案众创空间的通知》，河南科技大学鼎创众创空间、洛阳维度能源产业园众创空间两家众创空间跻身国家级众创空间。至此，洛阳市国家级众创空间已达9家，位居全省前列。

●河南科技大学鼎创众创空间

河南科技大学鼎创众创空间依托单位为河南科技大学，运营管理机构为河南科技大学科技园有限责任公司，总面积2000余平方米，设有开放式办公区、独立办公区、服务大厅、会议室、洽谈室、图书吧和咖啡吧等区域，具备完善的创业培训、创业辅导、项目路演、金融对接、产品展示和商务洽谈等服务功能，可为创客提供全方位优质服务，并有效降低创客前期创业成本。

●洛阳维度能源产业园众创空间

园区面积1300余平方米，分别设置综合服务区、洽谈区、项目路演厅、培训厅和共享办公区，配备专业导师，为创业者提供具有行业针对性的全方位的创业指导和创业服务。园区计划用三年的时间，进一步吸引知名专业服务机构入驻平台，邀请行业内知名专家和讲师，组织培训活动和营销对接会，为创业者提供更高标准的服务。

洛阳市科技局相关负责人表示，下一步将进一步优化创新创业生态环境，贯彻高质量发展要求，推动全市孵化育成体系建设，积极引导各类载体提质增效，使孵化载体成为创新创业的重要阵地和科技型企业的培育源头，助力实现科技创新能力更强的奋斗目标。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 实习生 赵可扬 通讯员 王亚丽）