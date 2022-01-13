5日，洛阳市政府与省科技厅、省科学院共同举行2022年工作会商会议，认真贯彻落实省委省政府决策部署，以深入实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略为主线，进一步深化厅市、院市务实合作，为洛阳推动创新引领发展，加快建强副中心、形成增长极提供科技支撑。

洛阳市与省科技厅、省科学院举行2022年工作会商会议

江凌、陈向平、樊会涛出席 徐衣显主持

5日，洛阳市政府与省科技厅、省科学院共同举行2022年工作会商会议，认真贯彻落实省委省政府决策部署，以深入实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略为主线，进一步深化厅市、院市务实合作，为洛阳推动创新引领发展，加快建强副中心、形成增长极提供科技支撑。

省委常委、市委书记江凌，省科技厅党组书记、厅长、省科学院党委书记陈向平，中国工程院院士、龙门实验室主任樊会涛，省科学院党委副书记、执行院长宋克兴出席会议。市长徐衣显主持。

江凌代表市委市政府向省科技厅、省科学院长期以来关心支持洛阳发展表示衷心感谢。他说，新时代是创新引领发展的时代。洛阳认真贯彻落实省委省政府关于实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略的决策部署，坚持以创新引领发展，坚持把创新落到产业上、把产业落到风口上，加快建强创新平台，加快推动科技成果转化，着力以创新平台招引创新人才、汇聚创新资本、厚植创新文化，正在形成极具竞争力的一流创新生态。省科技厅、省科学院与洛阳市共建会商合作机制，是我们贯彻落实省委省政府举全省之力打造国家创新高地和重要人才中心重大决策部署的具体举措，对洛阳加快推动创新发展和产业转型具有重要意义。洛阳将用好会商合作机制，加强沟通衔接，深化政策研究，抓好工作落实，积极依托省科技厅、省科学院在全省范围整合创新资源，加快推动创新发展取得更大突破，为现代化河南建设贡献洛阳力量。

陈向平对洛阳科技创新工作给予充分肯定。她说，省委省政府把实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略作为“十大战略”之首，全力打造国家创新高地和重要人才中心，充分体现了对科技创新工作的高度重视。去年以来，洛阳深入贯彻省委省政府决策部署，坚持以创新引领发展，加快建设创新型平台城市、青年友好型城市，正在成为创新资源汇聚的“强磁场”。下一步，省科技厅、省科学院将认真落实省委省政府决策部署，坚持国家战略科技力量体系培育对接、企业技术创新和全社会创新创造“两手抓”，坚持科技创新、制度配套“双轮驱动”，聚焦洛阳创新平台打造、创新资源配置等方面需求，加快推动会商合作事项清单化、台账化、项目化落实，全力助推洛阳走好创新驱动高质量发展之路。

会上，我市围绕加强创新载体建设、打造高能级创新平台、培育壮大创新主体、共建省科学院洛阳分院和产业研究院、共建成果转化运营实体等方面，分别提出厅市、院市会商合作事项。省科技厅、省科学院针对相关会商议题作出积极答复，表示将站位全省大局，立足洛阳所需，积极发挥优势，整合各方资源，全力支持洛阳创新发展。

省科技厅、省科学院相关负责同志，市领导魏险峰、任丽君等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)