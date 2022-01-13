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点赞！洛阳这项高科技让古建遗址会“说话”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.27 18:06

　　近日，在位于隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆内，六台“建保盒子”传感器正在工作中。作为文物保护的一项重要工作，这里的温湿度、气压、风速风向、倾角、裂隙、震动等环境指数，均保持在严密监测中。

在隋唐洛阳城定鼎门遗址，工程师正在对监测设备进行部署调试

　　说起“建保盒子”传感器，这是由总部位于洛阳的河南建保盒子科技发展有限公司(简称“建保盒子科技”)研发的最新产品。近日，建保盒子科技获得深圳前海母基金数千万元融资。正是瞄准了文旅产业的风口，这家中小企业通过“文化+科技”，已经成为我国文博行业的知名品牌。

　　“过去的文物保护监测主要依靠人工巡检，不仅人力成本投入大，巡检结果也很难形成深层次的数据化。有的地方尽管安装了监测设备，但符合文物安全要求的无损、物联网预防性保护的监测还很少，而文博行业恰是对建筑监测技术、数据精度、安装环境要求最高的领域。”建保盒子科技董事长张波说。

　　张波是一名80后，先后在文物部门、博物馆系统工作过。一直在文博领域的他发现，我国尽管拥有众多的文物古迹和遗址，但保护监测一直是让管理者头疼的问题。尤其是对文物的预防性保护，为古建治“未病”，日常监测尤为重要。

　　本科计算机专业，同时又拥有文物鉴定硕士学位的张波，心里也有了一个强烈的愿望——用先进的物联网手段赋能文物保护，让那些上百年甚至上千年历史的古代建筑和历史遗迹可“感知”，会“说话”。

　　2018年，张波毅然辞职，成立了河南建保盒子科技发展有限公司。经过团队近两年研发出的第一代建保盒子，当年便在全国数十处文物保护单位进行安装测试，获得了文博行业的众多赞誉。2021年，在对之前产品完全颠覆性升级的第三代“建保盒子”研发成功，不仅监测数据更加准确，而且一改之前2D的呈现，在终端呈现出3D的效果，可以更直观、更精准地反映古建和遗址的保护情况。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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