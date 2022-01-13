洛阳中硅高科技有限公司总经理、硅基材料制备技术国家工程研究中心副主任万烨：提升创新能力 实现集成电路核心技术自主可控

“我国集成电路产业起步较晚，但已经形成了产品设计、芯片制造、电路封装共同发展的态势，且目前仍处于高质量发展阶段。”洛阳中硅高科技有限公司总经理、硅基材料制备技术国家工程研究中心副主任万烨说。

“我国集成电路产业起步较晚，但已经形成了产品设计、芯片制造、电路封装共同发展的态势，且目前仍处于高质量发展阶段。”洛阳中硅高科技有限公司总经理、硅基材料制备技术国家工程研究中心副主任万烨说。

万烨介绍，中国集成电路产业长期存在“两头在外”现象，如何更好满足本土制造的需要，成为当前产业规划迫切需要解决的问题。他认为，洛阳应抢抓机遇，推动集成电路产业健康发展，实现核心技术自主可控。

“洛阳已经对产业发展进行了顶层设计和谋划，出台了相关支持政策，下一步要重点通过做强做大产业联盟、打造内部协同市场来提升创新能力、夯实产业基础。”万烨说。

万烨建议，研发方向要选定“卡脖子”环节，形成技术突破，支撑产业发展。洛阳要抓住国家构建全产业链的机遇，支持研发生产氮化硅、碳化硅、高世代显示面板用靶材、超高纯多晶硅、电子特气等材料，以及新型显示、智能传感器等新兴领域产品，为集成电路提供基础支撑。同时，洛阳应充分发挥研发和检测平台的作用，建设高端芯片制造研发和测试平台，通过上下游企业联动，进行针对性研发，从而促进研发与应用深度结合。

在产业发展体系方面，目前洛阳已经成立电子信息产业制造联盟，致力于从供需关系方面打造内部协同市场。万烨说，目前行业壁垒高，应高度重视做强做大产业联盟的必要性，在满足质量要求的前提下，优先进行区域内产品采购应用，培育在集成电路制造方面掌握关键核心技术的企业，夯实产业发展体系，打造具有洛阳特色的集成电路产业。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 王明东）