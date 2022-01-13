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洛阳石化化工工艺首席专家曹豫新：加大科技创新力度 助推化工产业精细化高端化发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.28 08:32

　　“洛阳石化百万吨乙烯项目的建成投产，将极大丰富河南省及周边化工新材料产品链。”洛阳石化化工工艺首席专家曹豫新说。

　　曹豫新介绍，乙烯装置的规模、产量、技术水平标志着一个国家的石化工业水平。当前，国内乙烯需求长期稳定增长，高端石化产品市场广阔。洛阳石化将把推进百万吨乙烯项目建设作为产业转型升级、推动高质量发展的强劲动能，加速打造技术领先、链条完备的石化产业基地。

　　未来，该项目生产的低密度聚乙烯、高密度聚乙烯等系列产品及不同性能的合成树脂产品，可为下游产业提供更全面优质的加工方案和新用途开发选择，涉及汽车、家电、包装、医用材料、卫生防护用材、军工用材、工业及民用管材、包装膜等许多领域。

　　在曹豫新看来，科技创新是化工新材料的灵魂，是化工新材料持续高质量发展的源动力。他建议，政府及科技园区围绕百万吨乙烯项目，突出高端化、精细化、集群化引领，优化化工新材料产业链结构，培育新型产业，早布局、谋好局，为带动全省石化产业转型升级提供更加专业、经济、环保的思路和方案。

　　在产业发展方面，要围绕百万吨乙烯项目，不断提高有机化工基础原料的深加工利用率，提高产品附加值，培育良性的、可持续的上中下游产业链，实现产业健康发展。

　　曹豫新说：“最重要的，是要瞄准国内外先进技术，发挥产业联盟的强大攻关实力，建立产销研用联动机制，加大原创和可替代进口产品的科技创新力度，助推化工产业精细化高端化发展。”（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 王明东）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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