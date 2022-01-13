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昊华气体有限公司科技规划部副主任任章顺：依托资源优势 打造氟化工特色产业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.28 08:30

　　“氟电子化工材料产业是一个处于培育期的风口产业。”昊华气体有限公司科技规划部副主任任章顺认为，未来全球氟化工市场将快速扩容，在资源优势和政府政策的支持下，氟化工将真正成为“黄金产业”。

　　在任章顺看来，洛阳具有丰富的萤石资源，氟电子化工材料产业上游资源优势明显，但中游企业较少，下游企业需求相对薄弱。要适应未来产业发展方向，必须提高产品附加值，进行产业转型升级，朝精细化方向发展，依托洛阳丰富的萤石资源，瞄准高端氟精细化学品材料，延伸氟碳化学品、氟聚合物等产业链，打造洛阳氟化工特色产业。

　　任章顺建议，洛阳要支持龙头企业做强做大，提升行业影响力。鼓励市内电子化工材料产业链企业协同合作，成立创新联合体，推动洛阳电子化工材料产业发展。洛阳要通过项目支持、项目引导等方式，推动新产品新技术研发，加大产业化转化力度；要支持电子化工材料相关领域成立创新中心、产业研究院，组建电子化工材料产业联盟，提升行业影响力；同时，应在人才引进、条件保障方面给予支持。

　　“在招商方面，洛阳应围绕优势产业链、重点产业链企业定向招商。”任章顺说。他建议，围绕已有布局的电子显示材料、锂电产业，开展相关的氟电子化工材料配套企业招商；围绕昊华气体等氟电子化工材料企业进行上下游配套产业链企业招商；依托洛阳在硅材、电子化学品、金属靶材等综合领域优势企业，重点招商电子显示、集成电路等高端产业企业。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 王明东）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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