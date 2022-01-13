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建设提速！洛阳加快打造光电科技产业社区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.30 19:57

　　6月30日上午，位于洛龙区的中南高科·洛阳光电科技产业社区项目建设正如火如荼。当前项目已有18栋厂房完成封顶，招商进度突破八成，预计将在明年春季实现企业入驻投产，为洛阳光电元器件产业集群建设提供助力。

　　作为洛阳打造光电科技产业社区的重要组成部分，于去年7月开工建设的中南高科·洛阳光电科技产业社区项目总投资5亿元，规划建筑面积约8.6万平方米，包括20栋独栋厂房及多层研发中试基地、1栋配套服务中心。

　　聚焦光电元器件产业链上下游，该项目以建设企业集聚度高、经济效益强、青年人才密集的创新高地为定位，当前正依托园区多元产业服务体系，积极导入浙商银行金融服务资源，重点围绕长三角、珠三角区域开展招商活动，迄今已实现在谈企业80余家，并同上海法音机电、上海沃安精密等40家企业达成合作，其中高新及准高新等优质企业占比50%，光电产业配套企业总占比80%以上。项目建成投产后，可带动相关产业年产值10至20亿元，并打造中部地区首个以光电元器件产业链为核心的新型产业园。

　　“该项目的快速推进，为我市通过构建光电科技产业社区，加速对应产业集群发展奠定坚实基础。”洛龙区相关负责人表示。

　　除了西区的中南高科项目，目前位于洛阳光电科技产业社区东区的联东U谷项目也在紧锣密鼓推进当中。该项目于上月启动基础施工，拟建设标准厂房31栋，总建筑面积约14万平方米，预计将在2023年三季度竣工运营，通过积极开展以协助光电元器件产业、智能制造、信息技术、精密机械等领域企业招商和销售为主的商业服务，加速推动整体产业升级提速。

　　规划建设科技产业社区，是洛阳推进创新引领发展的重要抓手。围绕洛阳光电科技产业社区配套服务，当前洛龙区还在积极盘活低效用地，进行资源整合发展。该区后续将引导龙门实验室、河南科技大学、洛阳理工学院等高校科研资源参与光电元器件产业集群打造，同时推动元稹中学、河科大一附院肿瘤医院、河南省第二儿童医院等教育、医疗重点项目建设，加快实现产业社区的生产生活空间共融。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 特约通讯员 苟华云）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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