洛阳市委召开疫情防控工作专题会议

4日，在收听收看省委新冠肺炎疫情防控工作第十九次专题会议后，市委接着召开疫情防控工作专题会议，深入贯彻省委省政府部署要求，围绕落实《新型冠状病毒肺炎疫情防控方案(第九版)》和《河南省新冠肺炎疫情常态化防控工作方案(3.0版)》，对扎实做好常态化疫情防控和应急处置准备工作提出要求。

市委召开疫情防控工作专题会议

加强常态化疫情防控和应急处置准备

高效统筹好疫情防控和经济社会发展

江凌主持 徐衣显出席

4日，在收听收看省委新冠肺炎疫情防控工作第十九次专题会议后，市委接着召开疫情防控工作专题会议，深入贯彻省委省政府部署要求，围绕落实《新型冠状病毒肺炎疫情防控方案(第九版)》和《河南省新冠肺炎疫情常态化防控工作方案(3.0版)》，对扎实做好常态化疫情防控和应急处置准备工作提出要求。市委书记江凌出席会议并讲话。

会议指出，国家第九版防控方案和我省3.0版防控方案，是对防控措施的优化调整，要求更高、更准、更快、更规范。各级各部门要按照省委省政府决策部署，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，认真落实国家第九版防控方案和我省3.0版防控方案，因时因势不断调整防控措施，坚决守住长周期不发生规模性疫情的底线。

会议强调，要坚持从严从紧从细从实，认真落实“4+2”防控举措。在常态化疫情防控工作中，要严格落实4项举措：一要严格执行来洛返洛人员提前报备和核酸检测制度；二要对公共场所严格实行戴口罩、扫场所码管理；三要加强车站、机场等常态化设卡管理，积极推广高速公路“无形卡口”无感通行管控典型做法，筑牢疫情防控“电子围栏”；四要加强高风险岗位重点群体常态化核酸检测和健康管理，确保不发生疫情输入和隐匿传播风险。在市域外发生规模性疫情时，要在全面落实常态化疫情防控4项举措基础上，进一步做好中高风险地区来洛返洛人员赋码管理和必要时全员核酸检测2项举措，确保一旦发生疫情能够及时发现、及时管控、抓早灭小。

会议强调，要坚持常态常备，始终做好应急处置准备工作，确保疫情早发现早处置。做好流调溯源准备，配足配强以公安为主的流调队伍，加强业务培训演练，提高流调溯源能力。做好核酸检测能力准备，优化基层组织流程，提高检测质量效率。做好隔离转运准备，确保隔离点数量充足、符合标准、管理规范。

会议强调，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，做到疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。倍加珍惜来之不易的良好局面，持续巩固洛阳长周期没有发生规模性疫情、服务业稳步复苏、经济稳中向好的发展势头。强化全社会防控意识，落细基层防控责任，持续加强宣传教育，引导广大群众自觉守好规矩、做好防护，共同营造健康安全的社会环境。坚决防止过度防疫，因时因势不断调整防控措施，着力提高防控措施的科学性、精准性、针对性，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

徐衣显、何伟、李保国、贺敏等出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)