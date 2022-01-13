洛阳明确：这种情况下，不得以疫情防控为由干扰、限制市场主体的正常生产经营活动

10日，记者从洛阳市高效统筹疫情防控和经济社会发展新闻发布会上获悉，常态化疫情防控条件下，我市将持续守牢“三道防线”，坚持“动态清零”，提高疫情防控质效，最大限度减少疫情防控对经济社会发展的影响。

10日，记者从洛阳市高效统筹疫情防控和经济社会发展新闻发布会上获悉，常态化疫情防控条件下，我市将持续守牢“三道防线”，坚持“动态清零”，提高疫情防控质效，最大限度减少疫情防控对经济社会发展的影响。

发布会上，市卫健委党组书记、主任李金乐在答记者问时介绍，当前为防住疫情，创造良好经济社会发展环境，除了以往的常态化疫情防控举措，我市积极优化核酸检测采样点布局，合理构建便民核酸检测“采样圈”，对市民实行常态化免费核酸检测，做到应检必检、愿检尽检常态化。

在守住长周期不发生大规模疫情底线的基础上，我市将坚持分类精准施策，以服务保障经济社会正常运行——

关键词：分类施策

结合企业、商贸、文旅等不同行业特点，分类明确具体的防控措施；对疫情防控措施落实到位的市场主体，不得以疫情防控为由干扰、限制其正常生产经营活动。企业、建筑工地在完善防控方案、应急预案，落实工作人员日常健康监测、定期核酸检测，做好到访(返回)人员报备管理和防控措施落实的情况下，可正常生产经营。对可全程佩戴口罩、保持防疫间距的文旅、商贸等场所，不再采取限流措施。景区景点、旅行社可以组织非中高风险地区游客来洛旅游、组织游客到非中高风险地区旅游。适时调整措施，允许药店实名登记销售退热、止咳、抗病毒、抗生素。