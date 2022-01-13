洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

这里又出现聚集疫情！洛阳疾控紧急警示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.12 17:46

　　11日，北京新增65例本土新冠肺炎感染者，均与一酒吧有关。而从今年3月至今，广州、成都、三亚、漳州等多地出现过酒吧聚集疫情，累计感染者已超180例！鉴于近期国内疫情防控形势，洛阳市疾控中心发布紧急警示！

　　通报显示，9日至11日3天时间，北京该起涉酒吧疫情已累计134人感染，涉及北京15个区，该起疫情还判定密接6000余人，涉及面之广、人数之多引发关注。据北京疾控通报，此次疫情中，由于酒吧人员密集，到访人员构成复杂，且存在未按规定扫码、测温、查验核酸检测阴性证明的情况，增大了疫情防控难度，预计未来有出现续发感染者的可能。

　　记者梳理发现，就在同一时期，临近的内蒙古自治区也在面临疫情反复，本轮疫情已累计超400人感染，感染者中不乏到过酒吧、KTV等人员密集场所，当地面临较大防控压力。

　　为何酒吧会成为聚集性疫情高发地？洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫介绍，由于酒吧、网吧、KTV、棋牌室等场所环境密闭，通风条件差，人员逗留时间较长，人员防护措施不到位，都极易导致聚集性疫情的发生。如此次通报中提到，北京一感染者14天未做核酸，期间多次前往餐厅、酒吧、单位等场所，出现发热症状不做核酸检测仍去酒吧。

　　朱鑫说，统筹推进经济社会发展的前提需要全社会参与常态化疫情防控，这种情况下，市民前往在酒吧等文娱场所或文旅、商贸场所娱乐之余，必要的个人防护措施千万不可大意。要把戴好口罩、扫场所码的防控措施融入日常生活，出行做好报备及核酸检测等健康监测。

　　“北京此次涉酒吧疫情，感染者中不乏酒吧工作人员，可见重点场所人员要定期核酸检测的重要性。”接受采访时，朱鑫明确提到，除了要求广大市民配合疫情防控，我们身边的各单位、企业，尤其是重点场所、重要卡点、哨点的工作人员，也要履行防控职责，落实好扫码、测温、查验行程卡等各项防控举措，只有全社会共同发力，才能守护好这来之不易的防控成果，才能稳经济促发展。

　　为此，洛阳市疾控中心发布紧急警示——

　　(一) 主动报备。过去14天有涉疫地区，尤其是内蒙古自治区锡林郭勒盟、呼和浩特市、乌兰察布市、通辽市的来(返)洛人员；其他省外来(返)洛人员、省内涉疫城市来(返)洛人员，请完成必要的核酸检测并主动向村(社区)报备，配合落实好各项防控措施。

　　(二) 做好个人防护，非必要不离洛。随时关注国内新冠肺炎疫情变化情况，非必要不前往中高风险地区和出现本土疫情的地区旅行及出差。乘坐公共交通工具，要做好个人防护，注意手卫生，避免不必要的走动和交谈。

　　(三) 积极开展健康监测。27类重点人群日常须按要求定期开展核酸检测。广大市民也要应检尽检、愿检尽检，开展常态化检测，关注自己和家人的身体健康状况，一旦出现发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请及时佩戴口罩前往就近的医院发热门诊就诊和排查，并如实告知个人旅居史、活动史和接触史，就医途中避免乘坐公共交通工具。

　　(四) 主动接种新冠病毒疫苗。请3岁以上无接种禁忌且未完成全程接种的人员，符合加强针接种条件的人员，尤其是60岁以上老年人，尽快完成新冠病毒疫苗全程接种。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
        盛夏将至，这几天，开元湖畔已是一幅“小荷才露尖尖角”的景象。湖中荷花悄然绽放，粉嫩娇羞，这个双休日，...
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌率队到粤港澳大湾区考察对接项目
  • “洛阳动力”再上新！河柴重工在船用...
  • 今天傍晚到夜里 洛阳将迎阵雨或雷阵雨
  • “最美大学生”王巧玉毕业了！【视频】
  • 老城区水口村：依托特色塑品牌 发展产...
  • 利好政策！洛阳这样高效统筹推进疫情...
  • 洛阳市政府第114次常务会议召开
  • 洛阳多个高校智库列入河南省高校新型...
  • 洛阳—粤港澳大湾区企业家座谈会在深...
  • 洛阳市市场监管局发布夏季凉拌菜加工...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    古玩地摊

    隋唐园荷花

    夏日狂想曲

    隋唐大运河博物馆
    /栈道之恋
    /姑爷与女婿的区别
    /七律 赏荷
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605