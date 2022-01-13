这里又出现聚集疫情！洛阳疾控紧急警示

11日，北京新增65例本土新冠肺炎感染者，均与一酒吧有关。而从今年3月至今，广州、成都、三亚、漳州等多地出现过酒吧聚集疫情，累计感染者已超180例！鉴于近期国内疫情防控形势，洛阳市疾控中心发布紧急警示！

11日，北京新增65例本土新冠肺炎感染者，均与一酒吧有关。而从今年3月至今，广州、成都、三亚、漳州等多地出现过酒吧聚集疫情，累计感染者已超180例！鉴于近期国内疫情防控形势，洛阳市疾控中心发布紧急警示！

通报显示，9日至11日3天时间，北京该起涉酒吧疫情已累计134人感染，涉及北京15个区，该起疫情还判定密接6000余人，涉及面之广、人数之多引发关注。据北京疾控通报，此次疫情中，由于酒吧人员密集，到访人员构成复杂，且存在未按规定扫码、测温、查验核酸检测阴性证明的情况，增大了疫情防控难度，预计未来有出现续发感染者的可能。

记者梳理发现，就在同一时期，临近的内蒙古自治区也在面临疫情反复，本轮疫情已累计超400人感染，感染者中不乏到过酒吧、KTV等人员密集场所，当地面临较大防控压力。

为何酒吧会成为聚集性疫情高发地？洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫介绍，由于酒吧、网吧、KTV、棋牌室等场所环境密闭，通风条件差，人员逗留时间较长，人员防护措施不到位，都极易导致聚集性疫情的发生。如此次通报中提到，北京一感染者14天未做核酸，期间多次前往餐厅、酒吧、单位等场所，出现发热症状不做核酸检测仍去酒吧。

朱鑫说，统筹推进经济社会发展的前提需要全社会参与常态化疫情防控，这种情况下，市民前往在酒吧等文娱场所或文旅、商贸场所娱乐之余，必要的个人防护措施千万不可大意。要把戴好口罩、扫场所码的防控措施融入日常生活，出行做好报备及核酸检测等健康监测。

“北京此次涉酒吧疫情，感染者中不乏酒吧工作人员，可见重点场所人员要定期核酸检测的重要性。”接受采访时，朱鑫明确提到，除了要求广大市民配合疫情防控，我们身边的各单位、企业，尤其是重点场所、重要卡点、哨点的工作人员，也要履行防控职责，落实好扫码、测温、查验行程卡等各项防控举措，只有全社会共同发力，才能守护好这来之不易的防控成果，才能稳经济促发展。

为此，洛阳市疾控中心发布紧急警示——

(一) 主动报备。过去14天有涉疫地区，尤其是内蒙古自治区锡林郭勒盟、呼和浩特市、乌兰察布市、通辽市的来(返)洛人员；其他省外来(返)洛人员、省内涉疫城市来(返)洛人员，请完成必要的核酸检测并主动向村(社区)报备，配合落实好各项防控措施。

(二) 做好个人防护，非必要不离洛。随时关注国内新冠肺炎疫情变化情况，非必要不前往中高风险地区和出现本土疫情的地区旅行及出差。乘坐公共交通工具，要做好个人防护，注意手卫生，避免不必要的走动和交谈。

(三) 积极开展健康监测。27类重点人群日常须按要求定期开展核酸检测。广大市民也要应检尽检、愿检尽检，开展常态化检测，关注自己和家人的身体健康状况，一旦出现发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请及时佩戴口罩前往就近的医院发热门诊就诊和排查，并如实告知个人旅居史、活动史和接触史，就医途中避免乘坐公共交通工具。

(四) 主动接种新冠病毒疫苗。请3岁以上无接种禁忌且未完成全程接种的人员，符合加强针接种条件的人员，尤其是60岁以上老年人，尽快完成新冠病毒疫苗全程接种。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）