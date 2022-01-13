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安徽、江苏等地突发疫情 洛阳疾控发布重要提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.28 18:48

　　这两天，安徽、江苏等地突然再现疫情，目前当地正在紧急流调溯源。28日，洛阳市疾控中心专家提醒，暑期人员流动频繁，目前我市每天从中高风险地区所在城市返洛人员超过千人，而近期的新发疫情地区与我省邻近，我市仍存在一定输入风险。

　　28日，江苏省南京市疾控中心发布的相关通告显示，27日接外省协查通报，有2名核酸检测阳性人员曾在南京有旅居史，在对相关密接人员进行排查管控时，该市已发现4人核酸检测结果异常。而就在6月27日，安徽省新增无症状感染者6例。自6月18日以来的10天时间里，深圳报告的本土感染者已累计超20例，且部分疫情源头和传播链仍有待查明。部分城区的社区、城中村已实施封闭管理。

　　洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，6月以来，因疫情防控形势趋稳向好，多地放宽人员跨省流动的防疫政策，我市一些卡点陆续撤除，但广大市民的防控意识不能丢。过去一周，我市从中高风险地区所在县(市区)来(返)洛人员日均近千人，而广东、上海、江苏、安徽等地此起彼伏的疫情，对洛阳来说仍有输入风险。

　　“动态清零并非一直都是零感染，经过两年多的防控，大家可以清楚看到疫情的特点，只要日常做好有效防护和常态化疫情防控，面对疫情及时扑灭即可。”朱鑫说。

　　为此，洛阳市疾控中心发布重要提醒：

　　(一)做好主动报备及核酸检测。过去14天有涉疫地区，尤其是有安徽省合肥市瑶海区、淮北市濉溪县、宿州市泗县旅居史的来(返)洛人员；其他省外来(返)洛人员、省内涉疫城市来(返)洛人员，请完成必要的核酸检测并主动向村(社区)报备，配合落实好各项防控措施。

　　(二)常态化防控意识不能丢。随时关注国内新冠肺炎疫情变化情况，非必要不前往中高风险地区和出现本土疫情的地区旅行及出差。乘坐公共交通工具，要做好个人防护，注意手卫生，避免不必要的走动和交谈。

　　(三)积极开展健康监测。27类重点人员日常须按要求定期开展核酸检测。广大市民也要应检尽检、愿检尽检，开展常态化检测，关注自己和家人的身体健康状况，一旦出现发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请及时佩戴口罩前往就近的医院发热门诊就诊和排查，并如实告知个人旅居史、活动史和接触史，就医途中避免乘坐公共交通工具。

　　(四)主动接种新冠病毒疫苗。请3岁以上无接种禁忌且未完成全程接种的人员，符合加强针接种条件的人员，尤其是60岁以上老年人，尽快完成新冠病毒疫苗全程接种。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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