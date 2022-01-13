利好政策！洛阳这样高效统筹推进疫情防控和经济社会发展

常态化疫情防控条件下，如何高效统筹推进疫情防控和经济社会发展？10日上午，洛阳市召开新闻发布会，通报洛阳市当前经济运行情况，解读市委、市政府高效统筹疫情防控和经济社会发展的最新举措，并答记者问。

常态化疫情防控条件下，如何高效统筹推进疫情防控和经济社会发展？10日上午，洛阳市召开新闻发布会，通报洛阳市当前经济运行情况，解读市委、市政府高效统筹疫情防控和经济社会发展的最新举措，并答记者问。

会上通报，今年以来，洛阳市坚持“稳字当头、稳中求进”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，认真落实国家、省出台的稳经济各项决策部署，打出一套精准有效的政策组合拳，推动全市经济发展实现平稳开局，当前全市经济运行基本稳定、态势总体向好。针对疫情对经济社会发展的影响冲击，洛阳市研究制定洛阳10个方面49条稳经济一揽子政策措施。

用“真金白银”政策

为市场主体纾难解困

财政政策方面。实施组合式税费支持政策，将批发和零售业等7个行业纳入留抵税额政策范围，将“六税两费”减免政策适用主体范围扩大至小规模纳税人、小型微利企业。开通资金拨付绿色通道，市级以上专项资金由市财政直接拨付企业。6月底前新增专项债券全部发行完毕，8月底前基本使用完毕。对单户1000万元以下、费率不超过2%的小微企业、“三农”“双创”及重点扶持产业的融资担保业务，给予10%风险补偿，费率最高补足至2%。加大援企稳岗支持力度，中小微企业返还比例从60%最高提至90%。

金融政策方面。对小微企业和个体工商户、货车司机、快递人员等特殊群体，实施延期还本付息；因疫情影响未能及时还款的，经认定不作逾期记录。加大对涉农、小微、民营领域信贷支持，对出租车司机、网店店主、货车司机等灵活就业主体纳入普惠小微贷款管理。鼓励银行对十大重点产业集群、科技创新、绿色低碳等重点领域贷款给予FTP利率优惠，推动实际贷款利率稳中有降。