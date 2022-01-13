“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务……”近日，洛阳市政府驻深圳招商联络处临时党支部全体党员在深圳前海石前，面向党旗，重温入党誓词。

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务……”近日，洛阳市政府驻深圳招商联络处临时党支部全体党员在深圳前海石前，面向党旗，重温入党誓词。

“在未来的驻点招商工作中，我们一定按照市委、市政府部署要求，聚焦招大引强，发挥好党组织战斗堡垒作用，发挥好党员先锋模范作用！”临时党支部书记赵汝宪表示，前海石是改革开放再出发的重要见证，更是重振洛阳辉煌的“他山之石”。招商组全体成员将深学细研，学懂弄通，把先进地区的经验、理念带回洛阳，将更多的优质企业、龙头企业引入洛阳，助力洛阳经济社会高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 通讯员 邓昆 孙惠丽 摄）