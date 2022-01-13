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洛阳交运集团开展迎“七一”主题党日活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳交运集团  来源: 2022.07.01 18:15

　　7月1日上午，洛阳交运集团开展“喜迎二十大 奋斗新征程”迎“七一”主题党日活动，集团党委书记、董事长胡斌、总经理冀鹏德及相关部门负责人参加了活动。活动由集团党委副书记、纪委书记、监事会主席王亚乐主持。

　　活动开始，大家一起观看了市交通运输局“我是新时代交通人——喜迎党的二十大、加快建设交通强国好故事”宣讲视频《梦在路上》，以身边故事激发交运人爱岗敬业、无私奉献的工作热情。

　　随后，集团党委书记、董事长胡斌和集团党委副书记、总经理冀鹏德为5位出席现场的老党员颁发了纪念章。

　　在模范共产党员表彰和新老党员宣誓环节，大家聆听了6位模范党员事迹介绍和2位典型发言后，表示要自觉寻找差距，主动对标先进，以实际行动为集团转型发展贡献力量。

　　冀鹏德同志宣读完毕市交通运输局党组的任免通知后，胡斌发表讲话。

　　在简要回顾了上半年企业生产经营、安全发展、疫情防控、对外合作、能力作风大讨论等情况后，胡斌就集团今后工作重点讲了6点意见。一是要提高政治站位，高质量推进能力作风建设，切实将活动集聚的强大正能量，转化为“为职工群众谋福祉，为企业发展谋长远”的使命担当；二是聚焦目标要求，完善党建工作体制机制，确保党的领导融入公司治理各环节，确保企业发展到哪里，党的作用就发挥到哪里；三是强基固本，着力加强支部建设，以创建“五星支部”和“品牌支部”为龙头，全面落实党支部标准化建设，打造和选树红旗支部、特色支部和亮点支部；四是创新工作思路，强化干部人才队伍建设，坚持党管干部、党管人才原则，严格选人用人程序，创新人才工作体系，让更多人才在企业高质量转型发展的舞台上施展才华、贡献力量；五是压实工作责任，大力营造风清气正的环境，加大维稳力度，坚决贯彻落实中央八项规定精神，持续反对“四风”，持续开展廉洁过节提醒，抓好廉政教育和监督检查；六是强化使命担当，坚决完成目标任务。推进完成好现阶段各项专班任务目标和生产经营任务，事关集团公司下一步发展规划的实施和全体职工的福祉。面对复杂多变的形势和艰巨繁重的任务，各级党组织要发挥“定盘星”和“压舱石”的作用，团结带领广大党员干部牢固树立大局意识，树立一盘棋思想，确保企业战略规划和奋斗目标圆满实现。

　　蓝图绘就正当扬帆破浪，重任在肩更须策马加鞭。大家纷纷表示，要把广大党员、干部职工的思想和行动统一到集团党委的各项部署上来，时刻保持自强不息、追求卓越的精神状态，科学组织好生产经营和疫情防控，不断开创集团事业发展新局面。（通讯员 李雁冰）
[ 责任编辑：李玉洁 ]
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