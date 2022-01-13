洛轴生产基地落户宜阳

近日，宜阳县人民政府与洛阳LYC轴承有限公司举行洛轴宜阳生产基地项目签约仪式。 近日，宜阳县人民政府与洛阳LYC轴承有限公司举行洛轴宜阳生产基地项目签约仪式。 该项目选址宜阳县先进制造业开发区，预算总投资约42亿元，计划建设周期为2022年12月至2025年12月。 该项目拟建设集科研、办公、生产、生活等功能于一体的智能化生产基地，对洛轴现有的国家级创新、技术、人才、中试中心项目，新能源配套用高端轴承智能化技术改造项目，轨道交通车辆轴承技术改造项目，重工装备高端轴承技术改造项目，汽车轴承智能化生产技术改造项目，高端通用轴承技术改造项目等六大成品轴承生产板块及相关零配件生产在宜阳县进行布局。 该项目建成投产后，将通过延链、补链、强链，打造具有国际影响力的高端轴承产业集群，为我市建设产业链完备的全国轴承研发生产基地和国际重要的轴承供应中心，提供强劲动力。 市人大常委会副主任徐新参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营)