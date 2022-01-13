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点赞！这项“洛阳创新”将为香港铁路保驾护航
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.30 19:57

　　6月30日，记者从清洛基地获悉，其孵化企业清研锐为(洛阳)轨道交通科技有限公司当前正在加紧生产新一代FGM系列高效成型铣磨车，有望在年内实现该产品在香港铁路系统中的正式应用，通过“洛阳创新”为香港交通安全保驾护航。

　　将在香港“上岗”的FGM系列高效成型铣磨车，系清研锐为自主研发的高科技创新产品。该产品集高速铣削和柔性打磨于一体，既可对钢轨的剥落、肥边、鱼鳞纹、侧磨等缺陷进行修复性铣磨，又能实现预防性科学打磨和新线开通前预打磨，具备优异的波磨修复能力和高精度廓形加工水平。

　　在整体设计上，FGM系列高效成型铣磨车集成应用了高效铣削技术、高精度仿形跟踪技术、轻量化系统集成技术及智能控制技术，具有轻量化、智能化、清洁等特点。目前该系列产品实现了地铁、轻轨、干线铁路和高速铁路钢轨维护全覆盖，是业内唯一具备相关能力的钢轨铣磨车产品。

　　去年5月，清研锐为成功中标香港铁路有限公司轻铁网络钢轨铣磨车采购项目。后续应用该产品的香港铁路系统，被公认为全球首屈一指的铁路系统，以其安全、可靠程度、卓越顾客服务及高成本效率见称。

　　“中标港铁项目，是对我们产品的高度认可。当前新一代产品已完成研发，正处于制造生产阶段，预计在年内可完成整体调试并发往香港，实现正式应用。”清研锐为相关负责人表示。

　　作为清研锐为的核心成果，FGM系列高效成型铣磨车自落地以来，已完成两次重大迭代。首代产品FGM01型高效成型钢轨打磨车于2018年成功下线，获评全省装备制造业十大标志性高端装备。2020年5月，第二代产品FGM500高效成型铣磨车调试完成并投入使用，在首代基础上增加了铣削作业和磨削作业快速转换、模块化任意编组、全自动正线作业、智能遥控及智能道岔作业等功能。两代产品目前在北京、南京、沈阳等地地铁实现稳定应用，效果良好，受到用户好评。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 高亚恒）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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