瓜农遇急事回家 洛阳城管帮忙守摊卖瓜

瓜农遇到急事回家处理，城管执法队员得知情况后，主动帮忙守摊卖瓜，这事儿发生在洛阳。

瓜农遇到急事回家处理，城管执法队员得知情况后，主动帮忙守摊卖瓜，这事儿发生在洛阳。

张帅是涧西区城市管理局综合执法大队大队长，29日下午4点左右，他和该局郑州路办事处中队中队长刑浩等人在涧西区黔川路引导瓜农时看到，路边停了一辆瓜车，瓜农却不在现场。他们打听得知，这辆车是一名宜阳瓜农的，当天对方有亲属突然去世，于是急匆匆丢下瓜车回家。

今年，洛阳市城市管理局在市区共设置150个自产瓜果便民直销点，按规定，进城瓜车要统一停在直销点的专用停车位上。“这辆车既没正确停放，车主又不在，为了不影响交通，我们就商量先把车挪到车位上。”张帅说，在现场其他瓜农的帮助下，他们把瓜车开上专用停车位，并安排两名执法队员留下看车。

其间，不断有市民询问西瓜怎么卖，执法队员见车上放了一张写有“西瓜1.5元/斤”的纸板，还有个收款码和一台电子秤，便客串起临时瓜农，吆喝着卖了起来。至于卖瓜的钱，队员们让顾客扫车上的收款码，直接付给瓜农。

当天下午5点，瓜车主人——宜阳瓜农刘铁军匆匆赶回，恰好看到执法队员帮他守摊卖瓜的一幕。这个47岁的农村汉子顿时红了眼眶，哽咽着说不出话。

刘铁军说，他是宜阳三乡人，今年跟老乡合伙种了30多亩西瓜，29日当天临近中午，他突然接到家人电话，得知有亲戚去世，他顾不上收摊便匆匆赶回。

“处理完家里事，回洛阳路上我的手机一直提示有钱到账，前前后后有20多笔。”刘铁军说，他以为有好心瓜农帮自己卖瓜，没想到竟是城管执法队员。

刘铁军粗略统计，当天近一个小时内，城管执法队员共帮忙卖出200多斤西瓜，卖瓜钱一分不少全部转入他的微信和支付宝账户。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 梁悦 文/图)