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洛阳市教育局最新通报！35所民办学校年检合格
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.29 10:32

　　近日，洛阳市教育局官方网站发布通报称，市教育局对民办学校(教育培训机构)2021年度办学情况进行了综合评估，经评估确定，2021年度年检合格民办学校35所，基本合格民办学校2所，不合格民办学校1所；合格民办教育培训机构14所，基本合格民办教育培训机构2所。具体内容如下：

洛阳市教育局
关于2021年度市级审批民办学校和教育培训机构
办学情况年度检查结果的通报

　　为贯彻落实《职业教育法》《中华人民共和国民办教育促进法》及其实施条例，促进我市民办教育持续、健康、有序发展，2022年1月至3月，在各学校自查的基础上，市教育局组织3个年检工作组，采取现场查看、听取汇报、查阅资料等方法，对民办学校(教育培训机构)2021年度办学情况进行了综合评估，经评估确定，2021年度年检合格民办学校35所，基本合格民办学校2所，不合格民办学校1所；合格民办教育培训机构14所，基本合格民办教育培训机构2所。

　　洛阳市2021年度市级审批民办学校和教育培训机构年检结果

　　一、合格民办中小学教育学校(29所)

　　1.洛阳市第二外国语学校

　　2.洛阳地矿双语学校

　　3.洛阳市洛龙区龙城双语实验学校

　　4.洛阳市双语实验学校

　　5.洛阳理思实验学校

　　6.洛阳华夏外国语学校

　　7.洛阳市东明外语实验学校

　　8.洛阳市华林学校

　　9.洛阳东方外国语学校

　　10.洛阳复兴学校

　　11.洛阳枫叶双语学校

　　12.洛阳华洋学校

　　13.洛阳欧亚学校

　　14.洛阳东方理工实验学校

　　15.洛阳佳林学校

　　16.洛阳华英外语实验学校

　　17.洛阳梅森学校

　　18.洛阳市文兴学校

　　19.洛阳新学道高级中学

　　20.洛阳格致学校

　　21.洛阳市宏瑞达学校

　　22.洛阳偃师中成外国语学校

　　23.孟津县第一中学

　　24.洛阳市博达学校

　　25.宜阳县双语实验学校

　　26.宜阳江南实验学校

　　27.洛阳市伊河高中

　　28.洛阳市栾川朝阳中学

　　29.洛宁崤光高中

　　二、基本合格民办中小学教育学校(1所)

　　1.洛阳长春中学

　　三、不合格民办中小学教育学校(1所)

　　1.洛阳伊滨国瑾实验学校

　　四、合格民办中等职业教育学校(6所)

　　1.洛阳市工业信息中等专业学校(含科技中专、信息中专、长城中专、新艺中专、少林武术5个校区)

　　2.洛阳市黄河科技中等专业学校

　　3.洛阳市绿业信息中等专业学校

　　4.洛宁县中等职业学校

　　5.宜阳县职业教育中心

　　6.孟津御园中等专业学校

　　五、基本合格民办中等职业教育学校(1所)

　　1.洛阳市商业中等专业学校

　　六、合格民办中等非学历教育培训机构(14所)

　　1.洛阳市飞马教育培训学校

　　2.洛阳教育信息化教研院

　　3.洛阳市经贸学校

　　4.洛阳市建设行业职工培训学校

　　5.洛阳市新艺培训学校

　　6.洛阳市科技培训学校

　　7.洛阳市信息科技培训学校

　　8.洛阳市长城培训学校

　　9.洛阳工科培训学校

　　10.洛阳市少林武术学校

　　11.洛阳市金融学校

　　12.河南艾希教育培训学校有限公司

　　13.洛阳市物资教育学校

　　14.洛阳市冶金工业学校

　　七、基本合格民办中等非学历教育培训机构(2所)

　　1.洛阳华腾培训学校有限公司

　　2.洛阳百佳商务培训学校
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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