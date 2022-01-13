洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

拿起相机，白发翁容光焕发
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.25 09:39
看，朱天文老人有这么多荣誉证书

　　拿起相机，今年71岁的朱天文容光焕发。从老式的胶卷相机到现在常用的微单，他如数家珍。

　　朱天文是我市军队离退休干部第一休养所的一名军休干部。他曾是一名工程兵，非常喜欢摄影。从零星兴趣到重拾梦想，他在逐梦路上奔跑近50年。

　　为老兵拍合影 种下一个摄影梦

老人买的第一台相机

　　“我当兵那会儿，一般只有部队的宣传干事才有一台相机。想一睹风采很难，想借来把玩两下就更难了。”近日，记者应邀来朱天文老人家串门，老人一边擦拭相机，一边打开话匣子。

　　朱天文祖籍河南商丘，1968年参军。在西北、西南地区的12年间，他曾担任过营部文书，处理文字、图片等工作。

　　“大概是1973年的一天，我第一次见到相机就产生浓厚的兴趣。”朱天文回忆，当时是别人正为退伍老兵拍合影，他远远地观望，待人群散去便急忙上前咨询、打量。对方见他兴趣盎然，便教了他两招入门操作。后来，他又遇上老兵合影，便“上手”试了试，这成了他人生中拍摄的第一张照片，摄影梦也从此种下。

　　开山、修路、建桥等都是工程兵的任务，因任务需要，朱天文进山建设工程数年。“隔一段时间，我们就需要记录一些在技术革新方面的影像资料，于是我向宣传干事借来了相机。”朱天文说，因资源紧缺，一般只能借来一小会儿。一次，他趁机叫来战友拍了几张合影，然后自己在暗室里冲洗出来。

　　2019年，阔别近40年的老战友首次相聚，他们重回当年的工程建设地。虽已头发斑白，但听到战友们亲切地叫他“老排长”，朱天文感慨万千。其间，有人拿出当年的合影传阅，谈笑间回忆军旅青春。

　　“幸好当年拍下了几张照片，留下些许念想。”朱天文说，那一天，他用自己的相机，定格下了这次重逢。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉...
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
        上个月，隋唐大运河文化博物馆开馆，成为我市又一热门文化新地标。博物馆内，除常规展厅外，还有许多沉浸式...
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 河南省2022年高招录取控制分数线公布
  • 强降雨来袭，主城区暴雨！洛阳市气象...
  • 2022年河南省高招一分一段表公布！
  • “洛阳造”运梁车开拓“一带一路”市...
  • 洛阳市纪委监委通报五起损害营商环境...
  • 曝光！洛阳市4家培训机构被查处
  • 市委理论学习中心组举行集体学习
  • 菜农去世，他家数千斤黄瓜被“爱心流转”
  • 预计7月4日、5日可上网查中考成绩
  • 家中管道漏水老人发愁 “小水牛”延伸...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    蓝天白云荷花红

    夏日隋唐

    盛世唐风

    五花寺塔
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605