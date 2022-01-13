拿起相机，白发翁容光焕发

拿起相机，今年71岁的朱天文容光焕发。从老式的胶卷相机到现在常用的微单，他如数家珍。

看，朱天文老人有这么多荣誉证书

拿起相机，今年71岁的朱天文容光焕发。从老式的胶卷相机到现在常用的微单，他如数家珍。

朱天文是我市军队离退休干部第一休养所的一名军休干部。他曾是一名工程兵，非常喜欢摄影。从零星兴趣到重拾梦想，他在逐梦路上奔跑近50年。

为老兵拍合影 种下一个摄影梦

老人买的第一台相机

“我当兵那会儿，一般只有部队的宣传干事才有一台相机。想一睹风采很难，想借来把玩两下就更难了。”近日，记者应邀来朱天文老人家串门，老人一边擦拭相机，一边打开话匣子。

朱天文祖籍河南商丘，1968年参军。在西北、西南地区的12年间，他曾担任过营部文书，处理文字、图片等工作。

“大概是1973年的一天，我第一次见到相机就产生浓厚的兴趣。”朱天文回忆，当时是别人正为退伍老兵拍合影，他远远地观望，待人群散去便急忙上前咨询、打量。对方见他兴趣盎然，便教了他两招入门操作。后来，他又遇上老兵合影，便“上手”试了试，这成了他人生中拍摄的第一张照片，摄影梦也从此种下。

开山、修路、建桥等都是工程兵的任务，因任务需要，朱天文进山建设工程数年。“隔一段时间，我们就需要记录一些在技术革新方面的影像资料，于是我向宣传干事借来了相机。”朱天文说，因资源紧缺，一般只能借来一小会儿。一次，他趁机叫来战友拍了几张合影，然后自己在暗室里冲洗出来。

2019年，阔别近40年的老战友首次相聚，他们重回当年的工程建设地。虽已头发斑白，但听到战友们亲切地叫他“老排长”，朱天文感慨万千。其间，有人拿出当年的合影传阅，谈笑间回忆军旅青春。

“幸好当年拍下了几张照片，留下些许念想。”朱天文说，那一天，他用自己的相机，定格下了这次重逢。