洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳加紧推动老龄健康人才培训基地(中心)建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.23 11:08

　　在这儿能学一技之长，可持证到医养机构从事老龄健康照护工作，也可帮助家中老人健康养老……22日，记者从洛阳市卫健委获悉，我市正加快推进老龄健康人才培训基地(中心)建设，待开班授课后，将助力相关人才规范化培训，进一步推动我市老龄事业健康发展。

　　记者了解到，近日，洛阳市卫健委、人社局、教育局及民政局联合印发《洛阳市老龄健康人才培训基地(中心)建设基本要求(试行)(2022版)》 (以下简称《要求》)，除了对基地(中心)建设做出严格要求，更重要的是，对老龄健康人才培训的项目、费用以及规范化管理做出明确规范。

　　“当前，我们国家的老龄化在快速发展，能否老有所养、老有所乐，是老年人关心的话题，也是儿女们牵挂的大事。但同时，老龄健康人才的稀缺也是摆在面前的实际问题，在部分专业医养、医疗机构，老年人的照护人员也亟须规范化培训。”洛阳市卫健委四级调研员马东亮说，此次洛阳推动老龄健康人才培训基地(中心)建设，就是在贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略的重要内容。

　　据悉，培训基地(中心)正在建设推进中。建成后将开设哪些课程？《要求》提到，课程主要包含职业技能登记培训和岗位专业技术人员技能提升培训。其中，职业技能等级培训包括健康照护师及医疗护理员、老年人能力评估师、健康管理师、保健按摩师、保健调理师及保健艾灸师、养老护理员、社群健康助理员、营养配餐员、公共场卫生管理员、应急救援员等职业技能等级培训。

　　“老龄健康相关学员，在完成职业技能等级培训并通过评定后可获得对应资格证书，入职后应在医务人员指导下，对服务对象提供生活照护、辅助活动等服务。也可在社会和家庭中提供生活照护服务。”马东亮说，未来，我市的医疗机构、养老机构、医养结合等用人机构需要使用培训合格、等级认定合格获取证书的老龄健康相关职业人员从事相应工作，要合法、规范用工，以满足老年人多样化、多层次的健康需求。

　　此次《要求》明确，职业技能等级培训的对象为年龄在18周岁以上，身体健康、品行良好、有责任心、尊重关心爱护服务对象，具有一定的文化程度和沟通能力的人员。这其中，贫困家庭子女(建档立卡及享受低保家庭的适龄劳动者)、毕业学年高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者)、城镇登记失业人员等五类人员，参加上述职业技能培训和等级评定时，不收培训费和评定费。非五类人员参加培训和职业技能等级评定时，相关费用按规定执行。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 耿梅）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉...
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
        上个月，隋唐大运河文化博物馆开馆，成为我市又一热门文化新地标。博物馆内，除常规展厅外，还有许多沉浸式...
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 宁德时代“牵手”河南洛阳
  • 即日起可申请！洛阳“一户多人口”用...
  • 新伊高速施工正酣【高清图】
  • 洛阳举行伊洛河流域应对特大洪涝灾害...
  • 6月23日起，洛阳定鼎大道孟津段禁止中...
  • 在豫招生1144人 军校报考须知发布
  • 提醒！洛阳餐饮住宿通用消费券目前还...
  • 37℃以上！洛阳市气象台发布高温橙色预警
  • 中考首日，洛阳9.1万余名考生奔赴考场
  • 关爱环卫工人！最高温度超35℃时暂停...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    五花寺塔

    夏日隋唐

    水天一色

    荷影
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605