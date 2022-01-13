洛阳加紧推动老龄健康人才培训基地(中心)建设

在这儿能学一技之长，可持证到医养机构从事老龄健康照护工作，也可帮助家中老人健康养老……22日，记者从洛阳市卫健委获悉，我市正加快推进老龄健康人才培训基地(中心)建设，待开班授课后，将助力相关人才规范化培训，进一步推动我市老龄事业健康发展。

在这儿能学一技之长，可持证到医养机构从事老龄健康照护工作，也可帮助家中老人健康养老……22日，记者从洛阳市卫健委获悉，我市正加快推进老龄健康人才培训基地(中心)建设，待开班授课后，将助力相关人才规范化培训，进一步推动我市老龄事业健康发展。

记者了解到，近日，洛阳市卫健委、人社局、教育局及民政局联合印发《洛阳市老龄健康人才培训基地(中心)建设基本要求(试行)(2022版)》 (以下简称《要求》)，除了对基地(中心)建设做出严格要求，更重要的是，对老龄健康人才培训的项目、费用以及规范化管理做出明确规范。

“当前，我们国家的老龄化在快速发展，能否老有所养、老有所乐，是老年人关心的话题，也是儿女们牵挂的大事。但同时，老龄健康人才的稀缺也是摆在面前的实际问题，在部分专业医养、医疗机构，老年人的照护人员也亟须规范化培训。”洛阳市卫健委四级调研员马东亮说，此次洛阳推动老龄健康人才培训基地(中心)建设，就是在贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略的重要内容。

据悉，培训基地(中心)正在建设推进中。建成后将开设哪些课程？《要求》提到，课程主要包含职业技能登记培训和岗位专业技术人员技能提升培训。其中，职业技能等级培训包括健康照护师及医疗护理员、老年人能力评估师、健康管理师、保健按摩师、保健调理师及保健艾灸师、养老护理员、社群健康助理员、营养配餐员、公共场卫生管理员、应急救援员等职业技能等级培训。

“老龄健康相关学员，在完成职业技能等级培训并通过评定后可获得对应资格证书，入职后应在医务人员指导下，对服务对象提供生活照护、辅助活动等服务。也可在社会和家庭中提供生活照护服务。”马东亮说，未来，我市的医疗机构、养老机构、医养结合等用人机构需要使用培训合格、等级认定合格获取证书的老龄健康相关职业人员从事相应工作，要合法、规范用工，以满足老年人多样化、多层次的健康需求。

此次《要求》明确，职业技能等级培训的对象为年龄在18周岁以上，身体健康、品行良好、有责任心、尊重关心爱护服务对象，具有一定的文化程度和沟通能力的人员。这其中，贫困家庭子女(建档立卡及享受低保家庭的适龄劳动者)、毕业学年高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者(含建档立卡的适龄贫困劳动者)、城镇登记失业人员等五类人员，参加上述职业技能培训和等级评定时，不收培训费和评定费。非五类人员参加培训和职业技能等级评定时，相关费用按规定执行。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 耿梅）