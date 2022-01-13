洛阳举行伊洛河流域应对特大洪涝灾害综合演练

22日，洛阳市伊洛河防汛重点部位应对特大洪涝灾害综合演练在偃师夹河滩区域举行，以全流程推演、全要素参与、全科目实操的方式进行实战化演练，充分检验防汛抢险队伍实战应急能力，全力确保安全度汛。

22日，洛阳市伊洛河防汛重点部位应对特大洪涝灾害综合演练在偃师夹河滩区域举行，以全流程推演、全要素参与、全科目实操的方式进行实战化演练，充分检验防汛抢险队伍实战应急能力，全力确保安全度汛。