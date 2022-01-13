从旅游到旅居 康养旅游渐成洛阳市场新亮点

日前，省文化和旅游厅、省乡村振兴局联合印发通知，确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村创建单位，洛阳16个村名列其中，为我市康养旅游进一步发展提供了有力支撑。

雨后的嵩县天桥沟村白云小镇旅居康养基地

日前，省文化和旅游厅、省乡村振兴局联合印发通知，确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村创建单位，洛阳16个村名列其中，为我市康养旅游进一步发展提供了有力支撑。

炎炎夏日，到依山傍水的避暑胜地享受清凉；天高云淡，去森林公园呼吸新鲜空气；闲暇双休日，到田野庄园散心……近年，在旅游中追求健康休闲养生的康养旅游日渐兴起，成为旅游市场的新亮点。

从旅游到旅居 康养旅游发展前景广阔

这几天，栾川县栾川乡养子沟村的一个个农家小院迎来了不少避暑纳凉的游客。

“我退休这两年，只要高温天一到，就来这儿住一段时间，这里环境好，空气新鲜，养心又养身。”家住洛龙区的市民赵先生说，他每天在村里散散步，呼吸呼吸清新的空气，吃的是农家小院里种的新鲜蔬菜，不但心情好，连身体似乎都更加硬朗起来。

大众旅游新时代，人们普遍不再满足于走马观花式的观光旅游，而是更加注重身心的放松，集健康、养生、休闲等于一体的康养旅游越来越受到青睐。2016年，《国家康养旅游示范基地标准》正式颁布，康养旅游被正式确定为新的旅游方式，并被纳入我国旅游发展战略。

《国家康养旅游示范基地标准》指出，康养旅游指通过养颜健体、营养膳食、关爱环境等各种手段，使人在身体、心智和精神上都达到自然和谐的优良状态的各种旅游活动的总和。在专业界定基础上，更为通俗的解释是“康养+旅游”，或者说，是以健康养生为目的的旅游。

业内人士表示，近年，随着人们对健康生活的重视，“大健康”产业正快速迈入新一轮的增长。作为把旅游业和“大健康”产业结合的康养旅游，拥有广阔的发展前景。

“与传统旅游项目相比，康养旅游能让游客的停留时间更长、旅游消费更高，我们也在积极设计相关产品。”河南悠旅国际旅行社有限公司总经理周鑫说，康养旅游顺应了人们对健康的追求和旅游观念的转变，随着老龄化社会的到来，康养旅游将成为旅游市场的重要产业之一。