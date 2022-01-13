洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

从旅游到旅居 康养旅游渐成洛阳市场新亮点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.22 08:58
雨后的嵩县天桥沟村白云小镇旅居康养基地

　　日前，省文化和旅游厅、省乡村振兴局联合印发通知，确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村创建单位，洛阳16个村名列其中，为我市康养旅游进一步发展提供了有力支撑。

　　炎炎夏日，到依山傍水的避暑胜地享受清凉；天高云淡，去森林公园呼吸新鲜空气；闲暇双休日，到田野庄园散心……近年，在旅游中追求健康休闲养生的康养旅游日渐兴起，成为旅游市场的新亮点。

　　从旅游到旅居 康养旅游发展前景广阔

　　这几天，栾川县栾川乡养子沟村的一个个农家小院迎来了不少避暑纳凉的游客。

　　“我退休这两年，只要高温天一到，就来这儿住一段时间，这里环境好，空气新鲜，养心又养身。”家住洛龙区的市民赵先生说，他每天在村里散散步，呼吸呼吸清新的空气，吃的是农家小院里种的新鲜蔬菜，不但心情好，连身体似乎都更加硬朗起来。

　　大众旅游新时代，人们普遍不再满足于走马观花式的观光旅游，而是更加注重身心的放松，集健康、养生、休闲等于一体的康养旅游越来越受到青睐。2016年，《国家康养旅游示范基地标准》正式颁布，康养旅游被正式确定为新的旅游方式，并被纳入我国旅游发展战略。

　　《国家康养旅游示范基地标准》指出，康养旅游指通过养颜健体、营养膳食、关爱环境等各种手段，使人在身体、心智和精神上都达到自然和谐的优良状态的各种旅游活动的总和。在专业界定基础上，更为通俗的解释是“康养+旅游”，或者说，是以健康养生为目的的旅游。

　　业内人士表示，近年，随着人们对健康生活的重视，“大健康”产业正快速迈入新一轮的增长。作为把旅游业和“大健康”产业结合的康养旅游，拥有广阔的发展前景。

　　“与传统旅游项目相比，康养旅游能让游客的停留时间更长、旅游消费更高，我们也在积极设计相关产品。”河南悠旅国际旅行社有限公司总经理周鑫说，康养旅游顺应了人们对健康的追求和旅游观念的转变，随着老龄化社会的到来，康养旅游将成为旅游市场的重要产业之一。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉...
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
        上个月，隋唐大运河文化博物馆开馆，成为我市又一热门文化新地标。博物馆内，除常规展厅外，还有许多沉浸式...
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 强降水要来了！洛阳市气象局发布重要...
  • 出行注意！洛阳15条公交线路临时调整
  • 二外与其他学校进行“联合考试”？洛...
  • 亚洲最大铁路枢纽客站建设用上“洛阳...
  • 市委召开专题会议 研究深化“三医联动...
  • 洛阳疾控发布重要提醒！
  • 今日起，洛阳市18.3万余名考生参加中考
  • 唱歌、阅读、走模特步……洛阳老年人...
  • 洛阳城镇非私营单位在岗职工公积金缴...
  • 到2025年，洛阳将布局建设20家左右市...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    为“荷”而来

    河洛江南插秧忙

    水天一色

    一日之计在于晨
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605