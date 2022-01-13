洛阳市乡村（社区）文化合作社优秀节目展演活动落幕

20日晚，洛阳市乡村(社区)文化合作社优秀节目展演活动最后一场演出在兴洛湖公园北广场举行，来自嵩县、涧西区的14个乡村(社区)文化合作社为观众带来了盘鼓表演、情景剧、舞蹈等文艺节目。至此，本次展演活动圆满落幕。

20日晚，洛阳市乡村(社区)文化合作社优秀节目展演活动最后一场演出在兴洛湖公园北广场举行，来自嵩县、涧西区的14个乡村(社区)文化合作社为观众带来了盘鼓表演、情景剧、舞蹈等文艺节目。至此，本次展演活动圆满落幕。

本次活动由洛阳市委宣传部、市文广旅局共同主办，于6月14日至20日期间举办了7场文艺演出，来自洛阳市七县七区的78家乡村(社区)文化合作社轮番登台献艺，参与演出的文化合作社社员达1000余人，为观众带来了声乐、器乐、舞蹈、曲艺等百余种形式多样的文艺节目。本次活动同时通过百姓文化云平台进行直播，在线观看直播的网友约5万人次。

近年，我市着力推动乡村(社区)文化合作社建设，全市已培育了一批有特色，有影响力的文化合作社。本次展演活动为市民带来了一场场弘扬主旋律又各具地域特色的文艺展演，让公共文化真正热在基层，热在群众。据介绍，本次活动还将评选出“最佳村宝”“最佳村歌”“最佳村艺”等奖项，获奖节目将代表洛阳市参加河南省2022年“我的乡村文化合作社”才艺大赛。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图)