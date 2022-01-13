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奇美洛阳荷花石
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.06.16 08:18

　　夏日，洛阳多处水域荷花盛开，莲叶田田，吸引不少游客观赏拍照。

　　荷花美丽，洛阳荷花石更是独具魅力。

　　洛阳荷花石，是上天赐给洛阳人的瑰宝，其色彩耀眼夺目，石质坚硬细腻，为观赏石新宠。

　　洛阳荷花石产于熊耳山脉的栾川、嵩县、汝阳一带，艳丽华美，自然天成。绿的翠绿，充满生机；红的有大红、砖红、粉红、鸡血红等多种色彩，热情奔放；黄的耀眼靓丽；白的清雅圣洁。

　　洛阳荷花石形成的图案有婀娜多姿的花草树木，如傲雪的红梅、绿梅、黄梅，生机盎然的常青藤等，还有身着彩色服饰的古今人物，惟妙惟肖的动物，甚至颇具章法的文字，令人称奇。

　　洛阳荷花石有三种基色：深褐色、黝黑色、墨绿色，在黝黑色底色的映衬下，呈现水彩画般美丽动人的“荷塘月色”“荷塘秋韵”等图案的荷花石为上品，让人赏心悦目、爱不释手，使人联想到荷花“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的高贵品质。

　　洛阳荷花石质地为安山岩，硬度较大，颗粒细小，打磨抛光后细密如玉，抚之如婴儿的肌肤，手感温润滑腻。

　　自古文人爱石，山无石不奇，水无石不清，园无石不秀，室无石不雅。唐朝时，名相牛僧孺在洛阳置业，“游息之时，与石为伍”，他“待之如宾友，亲之如贤哲，重之如宝玉，爱之如儿孙”。

　　牛僧孺所藏之奇石，多半是出自太湖的太湖石。石友白居易为之撰写了《太湖石记》，文章称“石无文无声，无臭无味”，与书、琴、酒不同，藏石之好“众皆怪之，我独知之”，并点出“石”与人相契的“适意之用”，二人赏石、知石，进而产生知音之叹。

　　如若洛阳荷花石在唐代即进入牛公的视野，想必会成为其心头好，大诗人白居易也会为之写一篇《荷花石记》吧。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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