高温橙色预警 洛阳白天最高气温将升到37℃以上

预计洛阳今天晴天间多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，偏南风3级左右，气温19℃到37℃。

预计洛阳今天晴天间多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，偏南风3级左右，气温19℃到37℃。 昨晚，你看到“超级月亮”了吗？据报道，这是2022年“第二大满月”，我国多地天气晴朗少云，不少人能欣赏到彩云追月的美景。 “超级月亮”很美丽，然而“超级高温”天气正在路上。中国天气网提醒，从今天开始，一轮大范围、高强度、持续时间长的高温过程将波及我国西北、华北、黄淮、江淮、江汉等地，大家需注意防暑降温。 河南省气象台6月14日11时发布高温橙色预警：预计15日白天，洛阳、郑州等地最高气温将升到37℃以上。 16日白天，安阳、鹤壁、濮阳、新乡、济源、焦作、三门峡、洛阳、郑州等地最高气温将升到37℃以上。大家请注意防范。 防御高温指南 1.政府及相关部门应按照职责落实防暑降温保障措施。 2.尽量避免在高温时段进行户外活动，高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间。 3.有关部门应对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施。 4.有关部门和单位应当注意防范因用电量过高，以及电线、变压器等电力负荷过大而引发的火灾。 来看下我市的天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我区受高空西北气流控制，预计今天晴天间多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，偏南风3级左右，气温19℃到37℃；明天晴天间多云，东南风3级左右，气温21℃到38℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)