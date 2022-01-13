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在200米短跑项目中跑进21秒大关 洛阳选手王辰浩打破全省纪录
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.13 18:15

王辰浩(中)参加比赛

　　喜讯连传！记者13日从洛阳市田径体校获悉，在刚刚结束的2022年河南田径训练基地特许赛上，该校培养输送的洛阳选手王辰浩表现神勇，在200米短跑项目中以20秒80的成绩夺冠，并打破全省纪录，成为河南历史上首个在该项目上跑进21秒大关的选手。此外，在100米短跑项目中，王辰浩创造了10秒49的个人最好成绩。这两项成绩均达到运动健将级，王辰浩也成为洛阳短跑项目“双健将”第一人。

王辰浩

　　洛阳市田径体校校长陆宇凡介绍，王辰浩2001年出生于洛阳，曾在洛阳市田径体校接受4年训练，并于2019年输送至河南省田径队。他从小爆发力出众，经过系统训练后，代表洛阳参加省十三运会，并于去年代表河南征战第十四届全运会，均取得不俗的成绩。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 刘海涛）(受访者供图、视频)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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