即日起，洛阳996路、997路公交线路调整

昨日，洛阳交运吉利分公司微信公众号发布消息称，6月13日起，996路、997路公交线路调整。
昨日，洛阳交运吉利分公司微信公众号发布消息称，6月13日起，996路、997路公交线路调整。
昨日，洛阳交运吉利分公司微信公众号发布消息称，6月13日起，996路、997路公交线路调整。具体内容如下：
通告
广大乘客朋友们：
因玄武门大街提升改造工程(新街至平等街)段桥梁施工将于2022年6月13日(22时)至2022年8月13日(24时)围挡施工。在此期间吉利公司996路、997路改线东花坛——玄武门大街——万寿街——班家街——瀍涧大道——北盟路——平等街——大北门后原路到洛阳站。请大家互相转告，给乘客朋友们带来乘车不便请谅解！
温馨提示：疫情防控不容忽视，请正确佩戴口罩并配合工作人员扫场所码，测体温，查看健康码。
吉利分公司
2022年6月12日
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605