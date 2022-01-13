即日起，洛阳996路、997路公交线路调整

昨日，洛阳交运吉利分公司微信公众号发布消息称，6月13日起，996路、997路公交线路调整。 昨日，洛阳交运吉利分公司微信公众号发布消息称，6月13日起，996路、997路公交线路调整。具体内容如下： 通告 广大乘客朋友们： 因玄武门大街提升改造工程(新街至平等街)段桥梁施工将于2022年6月13日(22时)至2022年8月13日(24时)围挡施工。在此期间吉利公司996路、997路改线东花坛——玄武门大街——万寿街——班家街——瀍涧大道——北盟路——平等街——大北门后原路到洛阳站。请大家互相转告，给乘客朋友们带来乘车不便请谅解！ 温馨提示：疫情防控不容忽视，请正确佩戴口罩并配合工作人员扫场所码，测体温，查看健康码。 吉利分公司 2022年6月12日 ⑥