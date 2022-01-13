昨日上午，市长徐衣显到分包联系的洛龙区关林街道调研信访工作、解决具体问题，强调要深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真落实《信访工作条例》和上级部署要求，用心用情听民声、解民忧、聚民心，全力做好新时代人民信访工作，为党的二十大胜利召开营造和谐稳定的社会环境。

徐衣显在调研信访工作时强调

坚决扛牢为民解难为党分忧的政治责任

用心用情用力做好新时代人民信访工作

昨日上午，市长徐衣显到分包联系的洛龙区关林街道调研信访工作、解决具体问题，强调要深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真落实《信访工作条例》和上级部署要求，用心用情听民声、解民忧、聚民心，全力做好新时代人民信访工作，为党的二十大胜利召开营造和谐稳定的社会环境。

徐衣显与大家共同研判了两起信访突出问题，提出了具体要求、措施和方案。他指出，信访工作是党和政府联系群众的桥梁、倾听群众呼声的窗口、体察群众疾苦的平台，各级各部门要树牢以人民为中心的发展思想，带着责任、饱含感情，依法依规、及时高效解决群众急难愁盼事项，推动新时代信访工作高质量发展，切实为民解难、为党分忧。

徐衣显专题听取了全市、洛龙区和关林街道信访工作汇报。就进一步做好信访工作，他强调，一要畅通信访渠道，推行“阳光信访”。充分运用网站、手机App、微信小程序等新模式，大力推进“互联网+信访”，搭建“信、访、网、电”立体多元、畅通便捷、务实高效、规范有序、权威管用的信访渠道，对来访案件逐一疏解、逐一办理、逐一回复，实现“信访网上投、事项网上办、结果网上评、问题网上督、形势网上判”的工作格局。二要分类精准施策，确保案结事了。因人因事、逐一分析，一案一策、逐案化解，做到诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位、行为违法的依法处理。三要强化源头治理，做到前端化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，抓住初信初访源头，规范诉求表达、利益协调、权益保障机制，化存量、遏增量、减总量、提质量。四要深化专项治理，全力化解攻坚。推进领导干部定期接访下访、带头领办包案制度化、常态化，抓好重点领域信访问题专项治理，问题不解决不撒手，群众不满意不收兵。五要坚持依法依规，营造良好环境。把握法律界限，宣传信访政策，引导群众以合法方式维护权益、以理性方式表达诉求，营造遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。六要压实责任链条，实现闭环运行。压实领导责任、属地责任、各方责任，对信访案件办理实行常态化督查、全流程督办，确保件件有着落、事事有回音。

张玉杰参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)