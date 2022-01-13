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双向6车道，全长6.1公里！滨河南路西段改造提升工程开工在即
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.02 15:52

　　6月2日，记者从洛阳市住建局获悉，根据市委市政府工作部署，滨河南路西段改造提升工程即将开工，有效提升古城快速路的综合带动效益。

　　滨河南路西段改造提升工程，东接古城快速路西苑桥西侧道路渐变段，西至文仲大道，全长6.1公里，将按照红线宽40米对现状道路进行改造提升，并对凌波大桥、瀛洲桥两个跨河交通节点进行优化，沿线南北向支路采用“右进右出”模式组织，着力提升东西向交通通行效率。

　　——关键词：双向6个车道

　　该段滨河南路将按双向6车道标准改造提升，设计时速为60公里，东西方向全段主线可实现连续通行，全面取消信号灯控制，同时主要道路交叉口的转向交通设置立体交叉通行模式。

　　——关键词：增设5处掉头车道

　　滨河南路全线布置4米中央绿化带，同时根据外地经验做法，此次将利用中央分隔带设置专用掉头车道，为方便周边区群众利用，本次方案沿线设置5处专用掉头车道，分别位于文仲大道和苏秦街之间、苏秦街和李贺街之间、宇文恺街和富弼北街之间、瀛洲桥下、凌波大桥下。

　　改造后，通过调头车道和定向匝道，将在减少对东西主流交通干扰的同时，着力解决部分沿线居民的刚性出行需求，以最小用地和投资实现滨河南路的快捷畅通。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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