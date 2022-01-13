全市庆“六一”主题队日活动暨分批入队示范仪式举行 杨骁参加并讲话

昨日，“喜迎二十大、争做好队员”洛阳市庆“六一”主题队日活动暨分批入队示范仪式举行。市委副书记、政法委书记杨骁出席仪式并讲话。

昨日，“喜迎二十大、争做好队员”洛阳市庆“六一”主题队日活动暨分批入队示范仪式举行。市委副书记、政法委书记杨骁出席仪式并讲话。

杨骁指出，少年儿童是祖国的未来，是民族的希望，是共产主义事业的接班人。希望少年儿童坚定不移听党话、跟党走，把个人的奋斗志向同国家富强、民族复兴、人民幸福的伟大“中国梦”联系起来，努力实现德智体美劳全面发展，成为建设祖国、建设家乡、建设中国特色社会主义的栋梁之材，争做共产主义事业接班人。希望广大少先队辅导员和老师们，牢记为党育人的光荣使命，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做到传道授业解惑，引导少先队员厚植对党的爱戴、对中国特色社会主义的信心，以实际行动践行“请党放心强国有我”的铮铮誓言。各级各部门要高度重视少年儿童和少先队工作，深入贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，坚持党建带团建、党建带队建，持续深化少先队改革，为少年儿童全面发展创造更好条件。全市少先队组织要切实坚定正确政治方向,准确把握新时代少先队工作的着力点、关键点、切入点，努力打造功能作用更加突出的新时代少先队组织，为党的少年儿童事业作出新的更大的贡献。

仪式现场，我市表彰并颁发2021年“红领巾奖章”三星章个人奖和集体奖章，为100名新入队少先队员举行分批入队示范仪式。少先队员们还表演了歌曲演唱、朗诵等节目，展现出朝气蓬勃的精神面貌。

贺敏参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）