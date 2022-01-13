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“六一”前夕徐衣显看望慰问少年儿童
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.28 16:44

“六一”前夕徐衣显看望慰问少年儿童
让少年儿童健康快乐成长 努力办好人民满意的教育

　　“六一”国际儿童节即将到来。昨日上午，市长徐衣显到部分学校、幼儿园走访慰问，代表市委、市政府向全市少年儿童送上节日祝福，向广大教育工作者致以崇高敬意，向关心支持少年儿童事业的社会各界人士表示衷心感谢。

　　“同学们好！”“徐伯伯好！”在市实验小学通济街校区，徐衣显与孩子们亲切交流，关切询问他们在校学习生活情况，并先后走进该校的洛阳名人馆、少先队展示课堂，饶有兴致地听孩子们讲述洛阳名人故事，观看文艺表演，并为该校“立德学院”揭牌。徐衣显说，少年儿童时代是美好人生的开端，远大理想在这里孕育，良好习惯在这里养成，辉煌事业在这里奠基，希望孩子们珍惜美好时光，树立远大理想，养成优良品德，培养过硬本领，努力成长为参天大树，成为未来社会的有用之材。

　　随后，徐衣显来到洛龙区第二实验幼儿园，观看亲子手工绘画作品展，走进多功能厅与孩子们互动，参与粮食模拟种植活动，给孩子们送去足球、积木、拼图等节日礼物。看到孩子们一张张朝气蓬勃、活泼童真的笑脸，徐衣显十分欣慰，他叮嘱幼儿园负责人要遵循幼儿成长规律，激发孩子们的好奇心和想象力，帮助他们养成良好习惯，让孩子们在安全、绿色、健康的环境中快乐茁壮成长。

　　徐衣显强调，少年儿童是祖国的花朵、民族的希望、洛阳的未来，各级党委政府要始终把教育作为最大的民生工程，善于算大账、算长远账，持续完善公共服务配套，扩大优质教育资源供给，努力办好人民满意的教育，实现“幼有所育、学有所教”向“幼有善育、学有优教”品质升级。广大教师要切实担负起“为党育人、为国育才”的光荣使命，认真落实立德树人根本任务，发扬园丁精神，静下心来教书，潜下心来育人，当好少年儿童健康成长的引路人。要主动顺应新时代教育事业发展新要求，扎实推进育人方式、管理体制、办学模式改革创新，大力推动学校创新发展、特色发展，全力培养报效祖国、奉献社会、建设洛阳的德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　贺敏参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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