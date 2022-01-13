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走好新的“赶考之路”——市检察院召开党组中心组理论学习（扩大）会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2022.05.27 15:53

　　5月26日，洛阳市人民检察院召开党组中心组理论学习(扩大)会。会议以“强化能力作风建设推进全面从严治党”为主题。市检察院党组书记、检察长吴志军主持会议并讲话。

　　会上，通报了多起“形式主义官僚主义、不担当不作为”的典型案例。班子成员结合学习心得和工作实际，围绕“能力作风建设年”活动要求逐一进行交流发言。

　　会议强调，要进一步提高政治站位。要深刻认识全面从严治党的重大意义，我们党历经百年沧桑更加充满活力，其奥秘就在于始终坚持从严治党，勇于自我革命。要深入贯彻落实党中央重大决策部署，认真贯彻全面从严治党的战略方针，全面推进党的各项建设，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。要充分认清当前严峻复杂形势，以高度政治自觉推进自我革命，推进全面从严治党向纵深发展。

　　要进一步夯实政治责任。要充分发挥带头作用，强化责任担当，紧盯突出问题，深入仔细研究，拿出务实管用的措施精准发力。要层层压实主体责任，各部门负责人、各支部书记要抓好督促，把管党治党责任压实、把压力传导到位。要严肃开展追责惩戒，对于工作中出现的问题，要深刻反思、深究问题根源，相关部门要坚持督促跟进，确保整改落到实处、见到实效。

　　要进一步严格落实制度。要加强学习教育，结合“能力作风建设年”活动，落实好“大学习、大研讨、大培训、大练兵”要求，营造学习氛围。要狠抓制度落实，要严格落实党内法规制度，确保制度出台一个就执行落实好一个。要“抓前端、治未病”，坚持树立严管就是厚爱、严查就是保护的理念，常态化开展警示教育，把防微杜渐“治未病”放在更加突出的位置。

　　要进一步完善监督机制。要强化内部监督制约，结合检察官权力清单、教育整顿、巡察整改中发现的突出问题，定期排查、动态清零廉政风险点。要不断完善内部监督机制，着力提升科学化、规范化、体系化内部监督水平。要主动接受外部监督制约，广泛接受社会各界以及其他司法机关的监督，定期走访交流、会商沟通，形成全面从严治党同向发力的良好局面，营造检察机关风清气正的政治生态。

　　市检察院党组成员、专职检委、县处级干部、中层正职及部门负责人参加会议。（通讯员 滕中剑）
[ 责任编辑：李玉洁 ]
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