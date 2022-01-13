事关城乡居民养老保险！缴费期间，户籍迁移了该咋办？

“父亲即将60岁，由于户籍发生了变化，他的城乡居民养老保险应该在哪儿办？”近日，受父亲户籍迁移带来的困扰，洛阳市民王先生通过洛阳网“百姓呼声”频道咨询。

“父亲即将60岁，由于户籍发生了变化，他的城乡居民养老保险应该在哪儿办？”近日，受父亲户籍迁移带来的困扰，洛阳市民王先生通过洛阳网“百姓呼声”频道咨询。

王先生说，父亲长期在西工区居住，一直在此地参加城乡居民养老保险。去年5月，因家庭原因，父亲的户籍由西工区迁至涧西区。

“虽然户籍迁到了涧西，但实际上父亲仍在西工原住所居住。”王先生说，父亲目前处于参保缴费阶段，年内再有几个月满60周岁。“临近60岁，涧西区有关部门建议我们仍在居住地参保；西工区相关工作人员说户籍已迁走，让我们到迁入地办理。”王先生说，父亲担心今后认证等方面不便，也希望今后能在居住地享受有关待遇。

就此，记者向洛阳市社保中心城乡居民养老保险科咨询。

相关负责人介绍，原则上，城乡居民养老保险参保人的参保地应与户籍地保持一致。根据2014年河南省印发的《关于建立城乡居民基本养老保险制度的实施意见》，参加城乡居民养老保险的人员，在缴费期间户籍迁移、需要跨地区转移城乡居民养老保险关系的，可在迁入地申请转移养老保险关系，一次性转移个人账户全部储存额，并按迁入地规定继续参保缴费，缴费年限累计计算。此外，洛阳各统筹区(洛阳城乡居民养老保险各统筹区为各县区)的基础养老金待遇标准也有略微差别。如有特殊情况，具体可向参保地社保部门咨询。

办理城乡居民养老保险关系转移的具体流程为：可在迁入地的社区、办事处等填写有关材料，再通过相关社保经办机构办理。

一般需准备的资料为：

1.居民身份证、社保卡；

2.户口簿；

3.《城乡居民基本养老保险关系转移申请表》。

值得注意的是，已经按规定领取城乡居民养老保险待遇的，无论户籍是否跨统筹区迁移，其养老保险关系不转移。“当前，无论是定期认证还是待遇发放，都可以通过线上完成，老人不用担心两地奔波的烦恼。”该负责人提醒。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）