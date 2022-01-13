栾川：生态好，群众富

“十几年前这里是一个排渣场，如今是一个生态公园。”近日，在栾川县洛钼集团三道庄矿区山顶公园，矿区负责人向记者讲述了这里的变化。

开栏语

绿水青山就是金山银山。近年来，我市深入贯彻习近平生态文明思想，生态文明建设和生态环境保护硕果累累。今日起，本网开设《大美中国·魅力河南生态行》专栏，报道我市各地在深化污染防治、能源结构转型等方面的先进经验，讲述生态文明建设“河南故事”“洛阳故事”，展示自然之美、人文之美、发展之美。敬请关注。

栾川县良好的生态环境 （资料图片）

“十几年前这里是一个排渣场，如今是一个生态公园。”近日，在栾川县洛钼集团三道庄矿区山顶公园，矿区负责人向记者讲述了这里的变化。

置身山顶公园，这里地势广阔，林木葱郁，环境幽静，林间点缀以草坪、亭榭、小径，一派山林野趣景象，恍若世外桃源。

栾川是工矿大县，钼等资源的开发让这里的经济迅速发展起来。到20世纪90年代，小矿山、小选厂已遍地开花。工矿业的无序开发和粗放生产对栾川的水质、山体造成了破坏。

矿山生态修复，成为栾川生态建设的大事。近年来，该县累计投入资金1.6亿元，完成173个点位的生态环境修复治理，累计治理面积达7225亩，矿山生态环境明显改善，三道庄矿区山顶公园就是其中一个典型。

绿水青山就是金山银山。近年来，栾川县牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚持全国领先、省市一流的生态建设“栾川标准”，扎实推进生态建设，着力筑牢生态屏障，并加快产业转型，提出“旅游强县”战略，积极探索“绿水青山”转化为“金山银山”的有效途径。

栾川竹海野生动物园，是栾川县知名的“网红打卡地”，这里既有憨态可掬的国宝大熊猫，也有威猛无比的东北虎。

栾川竹海野生动物园坐落在重渡沟示范区仓房村，这里以前是一个铁矿的所在地。铁矿关闭后，这里开始大力开展生态修复，开发建设了野生动物园，动物园游客如织，也带动了周边群众致富。

离栾川竹海野生动物园不远，就是重渡沟风景区。说到把“绿水青山”转化为“金山银山”，这里的群众最有发言权。