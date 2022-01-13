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李俊贤：怀赤诚之心 以科技报国
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.24 08:20

　　李俊贤金句：“我这一生为国家做了一点点事，我是个合格的共产党员。”

　　“李俊贤院士有着对党忠诚、爱国报国的责任担当。”近日，在接受记者采访时，黎明化工研究设计院党委宣传部原部长薛志强说，在每一次重大科研方向的选择上，李俊贤院士都能急国家之所需，将个人利益置之度外，体现了一名共产党员的高尚情怀。

　　1966年，国家决定在青海建设偏二甲肼生产线，负责人便是李俊贤。“李俊贤坚决服从组织调动，毅然走进生活条件异常艰苦的高原深处。当时的科研条件极为艰苦，吃的是难以消化的青稞饼，有时连青稞饼都供不上，只能吃水煮大豆(蚕豆)……”《李俊贤传》中记录了李俊贤院士和团队在青海的生活。

　　青海的高原气候，使得水烧不开、粮食煮不烂，胃上能得的病，李俊贤得了个遍。此时李俊贤却说：“能为国家争口气，我觉得值！”就这样，在极其恶劣的条件下，他带领团队于1968年在青海建成我国第一条偏二甲肼生产线。

　　“为国家争口气”，这就是李俊贤的心声。怀着这样的信念，李俊贤在科学的道路上勇往直前。在青海，李俊贤一待就是16年。其间，在研制新型鱼雷推进剂时，有人建议选择研发难度较小的燃料，以保证按时交货，但李俊贤坚持“要搞就搞世界一流的”。最终，他带队研发的新型燃料按时交付，把我国先进鱼雷研制成功的时间提前了3年。

　　李俊贤院士心怀“国之大者”，始终将科研目标锁定在满足国防科研事业创新发展的需要。20世纪70年代初，李俊贤研发出处于国际先进水平的鱼雷796燃料，将我国先进鱼雷研制成功的时间明显提前。20世纪80年代，李俊贤开创国内聚氨酯研制，填补多项研究空白，打破了对进口产品的依赖。

　　“在李俊贤院士的心里，祖国的需要是最高追求。”薛志强说，为国家做事，李俊贤院士一丝不苟，他没有周末和节假日的概念，每天工作十几个小时。在过90岁生日之前，他每天都到单位上班。

　　退休在家的日子，李俊贤院士依旧关注国家航天事业发展。李俊贤院士的女儿李洁说：“这几年，每当有航天发射直播，我们就围坐在电视前，跟着紧张、跟着欢呼，那气氛不亚于指挥中心。”（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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