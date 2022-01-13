今天，隋唐洛阳城中轴线作为洛阳的历史轴线，其宏伟气象正逐步显现。

天津桥石基遗址

今天，隋唐洛阳城中轴线作为洛阳的历史轴线，其宏伟气象正逐步显现。

隋唐洛阳城中轴线北起邙山，南抵伊阙，其上分布着人们津津乐道的“七天建筑”，自南向北分别为天阙(伊阙)、天街、天津桥、天枢、天门(应天门)、天宫(明堂)、天堂等。

这些被载入史册的“天字号”建筑，背后都有哪些故事？我们一起来看一看。

隋时浮桥名天津

1400多年前，宇文恺奉隋炀帝之命营建洛阳城。他秉持“天人合一”的理念，将洛水引入城中，使“洛水贯都，有河汉之象”，水上建桥，即名天津，从此，天津桥的名字就与洛阳城连在了一起。

最初的天津桥是一座浮桥。唐人李吉甫在《元和郡县图志》中说：“隋炀帝大业元年初造此桥，以架洛水。用大缆维舟，皆以铁锁钩连之。南北夹路，对起四楼，其楼为日月表胜之象。”至于桥名的由来，他引用《尔雅》解释道：“‘箕、斗之间为天汉之津’，故取名焉。”

天津桥位于隋唐洛阳城中轴线上，南接天街，北对端门。宇文恺引“洛水贯都”，隔开了宫城、皇城与洛南里坊区，又用桥梁将它们连在了一起。

据唐人杜宝在《大业杂记》中记载，天津桥长“一百三十步”，为现在的200米左右。桥北有黄道渠，桥南有重津(也写作皇津、星津)渠，渠上分别有桥，不过规模都逊于天津桥。

隋朝末年，农民起义爆发。瓦岗军攻入洛阳，与隋将王世充在天津桥边展开激战，并放火烧毁了天津桥。

唐代官方对天津桥进行重建，将其改为石柱桥，并屡次进行加固改造。唐玄宗开元年间，重津桥还被拆毁，与天津桥合为一桥，以加大桥墩间距来削弱水势。然而，自唐至宋，天津桥仍多次被暴涨的洛水冲毁。

如后唐同光三年(公元925年)七月，天津桥被冲毁后，官员渡河上朝，船只时有倾覆。到了八月，后唐庄宗李存勖颁布《以天津桥未通放朝参敕》，称因天津桥断行，百官往来不便，可改为“三日一趋朝”，等天津桥修好后再恢复正常办公。

北宋初年，朝廷重修天津桥，以巨石为桥墩，“高数丈，锐其前以疏水势”，但此后天津桥仍有被冲毁的记录。如《邵氏闻见录》中记载，公元1084年夏，“洛中大雨，伊、洛涨，坏天津桥，波浪与上阳宫墙齐”。

公元1114年，北宋河南府又重修天津桥，且“依赵州石桥修砌”。在天津桥的历史上，这大概是最后一次大规模重修了。

唐诗中的天津桥

洛水平静的时候，天津桥的美是有目共睹的，“天津晓月”被称为洛阳八大景之一。

一次，唐代大诗人白居易在拂晓时分来到天津桥，恰遇卢郎中和张员外，三人便在桥上饮酒赏月，还留下诗句：“上阳宫里晓钟后，天津桥头残月前。……此处相逢倾一盏，始知地上有神仙。”

冬日的天津桥依然很美，月色依然皎洁。如孟郊有《洛桥晚望》一诗，就说：“天津桥下冰初结，洛阳陌上人行绝。榆柳萧疏楼阁闲，月明直见嵩山雪。”

当然，除了美景，来来往往的行人也为天津桥增色不少。

骆宾王是“初唐四杰”之一，他看到东邻美女走上天津桥，顿觉洛神也不过如此，遂在《咏美人在天津桥》一诗中写道：“美女出东邻，容与上天津。整衣香满路，移步袜生尘。水下看妆影，眉头画月新。寄言曹子建，个是洛川神。”

俊朗少年一样能吸引人们的目光。比如诗仙李白在《洛阳陌》中说：“白玉谁家郎？回车渡天津。看花东陌上，惊动洛阳人。”

作为杜甫笔下的“饮中八仙”之一，李白爱酒是出了名的，离开洛阳后，他常想起天津桥头的董家酒楼：“忆昔洛阳董糟丘，为余天津桥南造酒楼。黄金白璧买歌笑，一醉累月轻王侯……”

唐代有关天津桥的诗句不胜枚举，大多描写洛京繁华、四时之美，就像刘希夷在《公子行》中所说：“天津桥下阳春水，天津桥上繁华子。”相比之下，元稹的《智度师二首》显得比较“另类”。

智度师武功高强，在安史之乱中“三陷思明三突围”，后又功成身退，换上僧衣，在洛阳过上了“天津桥上无人识，闲凭栏干望落晖”的生活。

到了唐末，黄巢在起义失败后，相传落发为僧，隐居洛阳。他有《自题像》一诗：“记得当年草上飞，铁衣著尽著僧衣。天津桥上无人识，独倚栏干看落晖。”内容与元稹的诗如出一辙。

天津桥上故事多

大业元年(公元605年)，隋炀帝迁都洛阳。此后，唐及五代中的后梁、后唐、后晋均以洛阳为都，北宋也以洛阳为西京。在隋唐洛阳城中轴线上，天津桥的地位从未改变，许多历史事件都在这里发生。

如《旧唐书》记载，神龙元年(公元705年)正月，年迈的女皇武则天病重，宰相张柬之等人趁机发动政变，逼其还政李唐，并在宫中诛杀她所宠信的张易之、张昌宗兄弟，“枭首于天津桥南”。

唐玄宗天宝年间，安史之乱爆发。叛军“长驱至天津桥”，攻陷洛阳。后来，唐王朝出兵平叛，“广平王入东京，陈兵天津桥南，士庶欢呼路侧”，这都是天津桥往事的一部分。

到北宋时，西京洛阳名流云集，宰相富弼也退休还乡，不过他很少外出。一次因要去老子祠，他“乘小轿过天津桥”，竟然引起众人围观，享受了跟邵雍一样的“待遇”。

当时，邵雍因爱洛阳“山水风俗之美”，特意定居天津桥南。在《闲适吟》中，他说自己“春看洛城花，秋玩天津月。夏披嵩岑风，冬赏龙山雪”，这样风花雪月的日子令很多人羡慕不已。

在《天津感事二十六首》中，他更是多次提到天津桥，如“去年桥上凭栏人，今岁桥边骑马身。桥上桥边不知数，於今但记十三春”等。可以说，天津桥已成为邵雍生活中的一部分。

可惜，宋代之后，天津桥年久失修，到明代时已是“桥久圮，石悉为有力者取去，今易以木”。后来，考古人员对古洛河石堤遗存进行发掘，发现天津桥的石砌桥墩就在今洛阳桥西数百米处。（洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英 文/图）