太厉害了！洛阳社区医生发明核酸采样冰爽神器

近日，西工区市府院社区卫生服务中心的家庭医生褚建东，收到了一份特殊的节日礼物：他发明的与上门核酸采样有关的一项专利申请，被国家知识产权局受理了！

近日，西工区市府院社区卫生服务中心的家庭医生褚建东，收到了一份特殊的节日礼物：他发明的与上门核酸采样有关的一项专利申请，被国家知识产权局受理了！他说，希望通过这个冰爽神器，能在炎热的夏天里，给上门核酸采样的“大白”们，带去方便和清凉。

想帮“大白”上门核酸采样时减轻些负担

42岁的褚建东，是西工区市府院社区卫生服务中心的一名社区医生，也是一名家庭医生。今年3月10日，本报在A09版刊登了《包里兜里装着检查工具小区院子就是开放诊室》一文，讲述了社区医生褚建东扎根基层20年，服务患者的故事。

说起为何想到发明这个一次性冰爽上门核酸采样马甲，褚建东说，疫情防控期间，社区卫生服务中心的医护人员经常为行动不便的老人等居民，进行上门核酸检测，有些老人家里没有电梯，他们就必须爬楼梯入户。

“上门核酸采样时，‘大白’不仅要穿着厚厚的防护服，还要携带很多采样物品，为了腾出双手，很多‘大白’就在腰间绑袋子装这些物品，看着他们这样一层层上楼梯，挺心疼的。”褚建东说，很想做些什么，帮“大白”们上门核酸采样时减轻些负担，少流一些汗。

上个月，褚建东通过在网上查找相关资料，同时结合自己上门核酸采样时的经验，花了一周时间，经过多次调试和改良，最终制作完成了这个上门核酸采样神器。

这个上门核酸采样神器，不仅实用还冰爽

这是一件用无纺布制成的马甲，有了它，“大白”们上门核酸采样时，不仅能解放双手，还能享清凉。

褚建东向记者介绍说，马甲正面设有几个功能口袋，专门按照感染区和非感染区进行分开，下面那排口袋从左到右分别用来装记号笔、手消毒液、采样试管和咽拭子、采样好的试管等。马甲的侧面，有一个巧妙的绑垃圾袋的设计。

这个马甲的亮点，其实是其背面。“这种一次性的正面带口袋的核酸采样马甲，网上也有类似的，我进行了改良升级，马甲背面的设计是我的独家发明，这两个口袋正好能装两个冰袋，背部系上绑带后，正好与马甲正面手消毒液的重量相平衡。”褚建东说，天气炎热时，上门核酸采样的“大白”们穿着防护服很闷热，希望这个马甲背部的冰袋设计能给他们带去冰爽。