扫一扫防诈骗！洛阳反诈地贴“上岗”

23日，洛阳市公安局反诈中心在全市范围内开展反诈地贴活动，200多类反诈口号现身洛阳街头，让全民反诈深入人心。
23日，洛阳市公安局反诈中心在全市范围内开展反诈地贴活动，200多类反诈口号现身洛阳街头，让全民反诈深入人心。
“完美邂逅，可能骗局一场”
“你看中的是佣金，骗子看中的是你的本金”
“骗子千万面，警惕应万变”
“警惕五类高发电信网络诈骗”……
23日，洛阳市公安局反诈中心在全市范围内开展反诈地贴活动，200多类反诈口号现身洛阳街头，让全民反诈深入人心。
据悉，5月10日起，全国开展为期1个月的打击治理电信网络诈骗犯罪集中宣传月活动。23日，我市有关部门工作人员深入学校、商场、医院等公共场所，结合防疫排队提示线张贴反诈口号地贴，涵盖已知的各类诈骗类型，广大市民通过“抖音”扫一扫地贴上的二维码，就能学会识破上百种电信诈骗手段。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 顾皓元 文/图）
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