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洛阳329个无主管老旧小区将实现大变样，涉及物业、停车、绿化……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.23 16:41

　　近日，洛阳出台《洛阳市城市区老旧小区环境专项整治提升实施方案》(下称《方案》)，通过专项整治让老旧小区居住环境品质得到明显改善，形成党建引领、政府引导、市场服务、业主参与的老旧小区环境长效治理格局。

凯旋东路43号院新加装的电梯

　　此次专项整治，原则上以纳入洛阳各区老旧小区台账的329个无主管小区为重点，同时兼顾物业企业进驻但服务标准不高的老旧小区。

　　针对老旧小区存在的问题，洛阳将实施“治脏乱”专项行动、“促维护”专项行动、“建机制”专项行动三项行动。

　　●“治脏乱”专项行动

　　治理乱停车。开展“僵尸车”专项清理，加大对占用消防通道等违法行为整治力度，推进电动自行车充电设施建设。

　　治理乱堆放。清理老旧小区内公共区域乱堆放的杂物、大件垃圾和绿化垃圾。

　　治理乱种养。开展老旧小区毁绿种菜、违规养宠物专项整治工作。

　　治理乱张贴。清除老旧小区各类非法小广告等，拆除废弃和违规广告，规范广告设置。

　　治理乱拉挂。开展老旧小区在公共空间乱摆放物品等行为专项治理。规整规范户外缆线敷设，实施架空线“上改下”。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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