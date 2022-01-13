李俊贤：倾尽积蓄奉献 创立帮扶基金

李俊贤金句：“捐钱不心疼，钱够花就行了。捐赠能培养更多的人才，帮助更多的困难职工，这是我更大的福气。”

李俊贤金句：“捐钱不心疼，钱够花就行了。捐赠能培养更多的人才，帮助更多的困难职工，这是我更大的福气。”

身着一件旧衬衣，手提一个旧布袋子，步行去上班……昨日，黎明化工研究设计院党委副书记、纪委书记马岩谈及近日刚刚出版的《李俊贤传》，院士节俭的一生给他留下了深刻印象。

前些年，李俊贤夫妇经常推着自行车去买菜。那辆自行车是李俊贤的夫人丁大云从北京带到青海，之后再带到洛阳的。直到前几年，中国化工集团成立中国化工博物馆，收藏了这辆有历史的自行车，他们才换了一辆新自行车。

这样一位至简至朴的老人，在2018年6月8日与老伴一起，以两位共产党员的名义捐出300万元，成立博士创新基金和困难帮扶基金。

老人捐出一生大部分积蓄的初心是什么？李俊贤的女儿李洁讲述了一段父亲少年时期的故事。

李洁说，父亲刚记事时，爷爷因病不能到地里干活，生活的重担压在奶奶一个人肩上。尽管家里生活困难，但奶奶依旧坚持让父亲上学。为了让父亲继续求学，奶奶向家族求助。在众人的援助下，父亲完成了高中学业，考上了免费的国立中央技艺专科学校。

“父亲当时选择读的是专科，因为是公费的，这能减轻家里的负担。他坚持学化工专业，因为毕业后可以开个肥皂厂挣钱补贴家用。”李洁说，正是由于众人的接济，她的父亲才得以完成学业，也是因为有了这样一段困难经历，父亲更想帮助身边的人。“父母一辈子省吃俭用，平时不舍得花钱，一下子捐出300万元，我们非常佩服。我们了解父母，理解他们想为国家做点事儿的想法。”李洁说。

“留下的钱自己够花就可以。基金捐赠是为了技术发展需要、国家需要。能培养更多的人才，帮助更多的困难职工，这是我们更大的福气。”马岩说，这是捐赠之后李俊贤院士接受采访时说的。一生至简至朴的老人，为了单位、社会和国家需要却能倾囊而出，李俊贤院士的选择让无数人感动。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张云众）