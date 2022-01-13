如果很想念一个人，你会如何表达？教你一个很有文化的说法——看朱成碧。

如果很想念一个人，你会如何表达？教你一个很有文化的说法——看朱成碧。

成语“看朱成碧”，出自南朝梁王僧孺的诗《夜愁示诸宾》：“谁知心眼乱，看朱忽成碧。”意思是将红的看成绿的，形容眼睛发花，视线模糊。

“看朱成碧”，还和两个洛阳名人有关，一个是在洛阳登基的女皇武则天，一个是“籍占洛阳”的诗豪刘禹锡。

当年，唐太宗崩逝后，他的才人武则天被送往感业寺为尼。青灯古佛，寂寞难耐，武则天写下了缠绵悱恻的情诗《如意娘》：“看朱成碧思纷纷，憔悴支离为忆君。不信比来长下泪，开箱验取石榴裙。”

这首情诗是写给李治的。

在为唐太宗李世民侍疾的那段时间，她与太子李治互生情愫，走到了一起。

不久，唐太宗驾崩，武则天被送往感业寺，与李治分隔两地。

有一天，李治来感业寺上香，武则天送上情诗，以表相思。李治看到这首诗后大为感动，二人很快旧情复燃。

武则天被李治接进宫里，后被封为皇后，因李治多病，武则天开始帮助李治处理政事，参与国家大事。67岁时，武则天在洛阳登基称帝。

武则天对李治的情感，也许掺杂了别的因素，不过，这首诗读来情真意切。“看朱成碧思纷纷，憔悴支离为忆君。”因为相思，竟然将红色看成了绿色，神情恍惚，令人感怀。

武则天“看朱成碧”是因为思念心上人，刘禹锡是因为什么呢？

诗豪刘禹锡因与权臣政见不同，中年时被贬洛阳，政治失意，身体状况不佳，看东西模糊，求印度僧人诊治，有诗为证：“三秋伤望眼，终日哭途穷。两目今先暗，中年似老翁。看朱渐成碧，羞日不禁风。师有金篦术，如何为发蒙。”

瞧，老眼昏花，在刘禹锡这里，成了充满诗意的“看朱成碧”。祖国的文化宝库博大精深，多读读书，连平时闲聊都能多一些文化味道，岂不是一件乐事？(洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟)