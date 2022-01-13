伊川县水牛沟村：昔日撂荒地 今变丰收田

眼下，正值花菜收获季节。昨日，在伊川县白元镇水牛沟村的一块菜地里，一颗颗硕大饱满的花菜在绿叶掩映下格外引人注目。村民们穿梭田间收割花菜，修枝去叶、分拣装筐、搬运上车，各项工作有条不紊。

游客在花卉种植基地赏花

眼下，正值花菜收获季节。昨日，在伊川县白元镇水牛沟村的一块菜地里，一颗颗硕大饱满的花菜在绿叶掩映下格外引人注目。村民们穿梭田间收割花菜，修枝去叶、分拣装筐、搬运上车，各项工作有条不紊。

“今年第一次种花菜，长势不赖，这一茬收完就准备往超市送货了。”菜地负责人徐海斌看着丰收的花菜，喜不自禁。

谁能想到，如今生机勃勃的菜地曾是一片撂荒地呢？

水牛沟村以丘陵地形为主，土地贫瘠且缺乏水源，种地基本靠天收。时间久了，有些村民宁愿将土地撂荒出去打工，也不愿意再翻土坷垃。

如何让水牛沟村变个样儿？村里研究决定，就从这些撂荒地入手。打水井、管网改造、生产路硬化……通过争取上级的项目资金支持，原来的坡地、撂荒地被改造成为高标准农田，一下子吸引了投资者的目光。

看到水牛沟村发生的变化，投资者张彦廷决定带着自己心爱的月季种植项目从南阳回到家乡，并于2020年投资建设了伊川诺源月季花卉种植基地。

昨日，在这一花卉种植基地内，盛开的月季姹紫嫣红、香气扑鼻，吸引了不少村民前来赏花。“基地占地50亩，种植有200多个品种月季，市场前景很好，不愁卖。”说话间，张彦廷信心满满。

初尝盘活土地的甜头后，水牛沟村大胆探索不止步。去年，白元镇围绕乡村振兴“151”工作举措，持续以土地流转促“三变”改革，不断激发乡村发展活力。水牛沟村积极响应，以土地流转为核心，对过去的撂荒地进行回收整合，共整理出800亩土地。村里积极向上级申请资金，进一步完善农田配套设施，同时成立以村集体为主导的水牛沟村经济合作社，负责对外招商。

目前，新整理出的土地已吸引5家蔬菜种植大户前来承包，主要种植辣椒、花菜、西瓜、龙豆等。在田地一旁，看着绿油油的西瓜苗、辣椒苗，水牛沟村党支部书记、村委会主任张群峰笑着说：“今年又是一个丰收年。”（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 李德伟 文/图）