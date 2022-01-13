老城区开展防汛应急演练 这些提醒您要注意【视频】

17日下午，在老城区徐村社区和前李社区，老城区2022年防汛应急综合演练正在紧张进行。演练模拟我市出现持续强降雨，预计未来24小时仍将出现100毫米以上降雨，群众生命财产安全受到严重威胁。

17日下午，在老城区徐村社区和前李社区，老城区2022年防汛应急综合演练正在紧张进行。演练模拟我市出现持续强降雨，预计未来24小时仍将出现100毫米以上降雨，群众生命财产安全受到严重威胁。

演练现场，老城区防汛应急救援队伍接到救援指令后，迅速开展受灾群众转移、在漫水堤坝段设置围堰、抽排内涝积水、水上受困人员救援、伤病人员医疗救护等抢险救援工作。经过十几分钟的救援行动，最终5名被困人员已转移至安全区域，受伤的1名群众已得到医疗救治，堤坝已加高至安全高度，受损道路已进行修复，落水群众已打捞上岸，生命体征正常。