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洛阳开展“净街行动” 这些车辆将被拖离
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.11 17:57

　　11日，记者从洛阳市电动三轮车、低速电动四轮车、电动自行车综合整治指挥部获悉，即日起，洛阳市开展“净街行动”，对未按要求悬挂号牌、违停的电动二、三轮车进行拖离。

　　11日上午，记者在洛阳市涧西区牡丹广场附近的市第六人民医院门前看到，此处部分道路上画着黄色的禁停网格线，路边还有“禁止停放一切车辆，违者拖离”的警示牌，但依然有不少两轮电动车停在黄色的禁停网格线上，影响了其他车辆正常通行。

　　随后，交警、城管等部门联合，将未按要求悬挂号牌、违停的两轮电动车拖离了现场。

　　洛阳市公安局交警支队相关工作人员介绍，为切实做好全国文明典范城市创建工作，持续营造良好的道路交通环境，即日起，洛阳市开展“净街行动”，对未按要求悬挂号牌、违停的电动二、三轮车进行拖离，重点拖离电动两轮车。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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